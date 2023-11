Play chwali się wynikami. Trzeci kwartał 2023 był udany

Play podał wyniki finansowe i operacyjne za trzeci kwartał 2023 roku. Operator chwali się wyraźnymi wzrostami baz klientów mobilnych i stacjonarnych oraz wysokimi przychodami.

Przychody całkowite Grupy Play w 3 kwartale 2023 roku wzrosły o 2,5% r/r. do poziomu 2,48 mld zł. Z kolei przychody z usług mobilnych wzrosły o 6% r/r, a przychody z usług stacjonarnych i dla domu o 7,8% co daje odpowiednio 1,18 mld zł oraz 495 mln zł.

Play jest wciąż najchętniej wybieranym operatorem w Polsce wśród osób przenoszących numer – w trzecim kwartale uzyskał dodatni bilans ponad 42,7 tysięcy nowych użytkowników.

Play podkreśla, że po raz kolejny jest największym płatnikiem podatku CIT wśród firm z branż mediów, marketingu, technologii i telekomunikacji.

W trzecim kwartale, 31 sierpnia 2023 roku doszło do formalnego połączenia spółek P4 i UPC Polska, co było ostatnim formalnym etapem integracji rozpoczętej w kwietniu 2022. Fioletowi są przekonani, że dalszy rozwój po połączeniu operatorów pozwoli na zapewnienie klientom nowych ofert dopasowanych do potrzeb nawet najbardziej wymagających użytkowników.

Najważniejsze dane po 3 kwartale 2023 roku:

Play może się pochwalić rosnącą bazą klientów i wynikami finansowymi.

Liczba raportowanych klientów mobilnych (bez M2M) wzrosła o 0,9% r/r i zbliża się do 17 mln .

(bez M2M) wzrosła o 0,9% r/r i zbliża się . Liczba aktywnych klientów mobilnych wzrosła o 2,1% r/r do 13,03 mln .

. Liczba aktywnych klientów kontraktowych wynosi 9,26 mln , a prepaid – 3,77 mln .

, a prepaid – . Liczba abonentów usług dla domu wzrosła o 6,4% r/r i wyniosła ponad 2 mln .

. W samym trzecim kwartale baza subskrybentów usług dla domu wzrosła o 19 tys .

. Miesięczny przychód na klienta (ARPU) usług mobilnych wzrósł do 30,4 zł (4.0% r/r).

(4.0% r/r). Przychody ogółem wzrosły o ponad 2,5% r/r osiągając poziom 2,48 mld zł .

. Przychody z usług mobilnych wzrosły o 6% r/r do 1,18 mld zł .

. Przychody z usług stacjonarnych i usług dla domu wzrosły o 7,8% r/r do 495 mln zł.

EBITDAaL osiągnęła poziom 921 mln zł .

. Spadek przychodów z pozostałych usług (głównie z interconnect i usług B2B spółek zależnych), w ujęciu rok do roku, spowolnił do 5.5% po spadku o 10.1% w drugim kwartale 2023 r.

Play inwestuje w infrastrukturę, zarówno mobilną, jak i stacjonarną. Po trzecim kwartale miał 11 191 aktywnych stacji bazowych. W raportowanym okresie uruchomił 252 stacje, z tego aż 121 tylko w samym wrześniu. W sierpniu Play przekroczył kolejny kamień milowy, czyli liczbę 11 tys. stacji w sierpniu 2023. 11-tysięczna stacja powstała w Gdyni.

Do swoich sukcesów Play zalicza także dalszą rozbudowa i modernizację stacjonarnej sieci szerokopasmowej w otwartym modelu dostępu, realizowanej przez spółkę Polski Światłowód Otwarty, joint venture Play i InfraVia. Przedsięwzięcie pozwoliło na zwiększenie zasięgu sieci światłowodowej o ponad 53 tys. gospodarstw domowych. W perspektywie średnioterminowej zasięg sieci obejmie ponad 6 mln.

III kwartał 2023 roku zakończyliśmy niezwykle solidnymi wynikami finansowymi i biznesowymi. Ten kwartał był dla naszej organizacji czasem wyjątkowym: pod koniec sierpnia sfinalizowaliśmy połączenie UPC Polska w ramach Play, co było ostatnim formalnym krokiem 17-miesięcznego procesu, który pozwolił nam na umocnienie pozycji lidera rynku dzięki wprowadzeniu przełomowych ofert TV i internetu. W III kwartale 2023 r. Play potwierdził swoją wiodącą pozycję w zakresie przenoszenia numerów komórkowych trzeci kwartał z rzędu oraz zajął 1. miejsce w rankingu Najlepsza Polska Marka w kategorii ICT oraz kontynuował ogromne inwestycje w swoją infrastrukturę światłowodową i mobilną, aby zapewnić usługi najwyższej jakości klientom w całej Polsce. Jednocześnie jako największy płatnik podatku CIT w branży ICT, po raz kolejny udowodniliśmy nasze zaangażowanie w rozwój polskiej gospodarki

– powiedział Jean Marc Harion, CEO Grupy Play.

Prezes Grupy Play zapowiada, że zakończona niedawno aukcja 5G na częstotliwości z pasma C już niedługo przełoży się na jeszcze szybszy internet mobilny od Play.

