Play rozbudował sieć. Nowe stacje i miejscowości w zasięgu LTE (październik 2023)

Play ma za sobą kolejny miesiąc intensywnej rozbudowy sieci. Operator postawił nowe stacje bazowe, objął też zasięgiem LTE nowe miejscowości.

Miesiąc temu Play chwalił się rekordową liczbą postawionych stacji bazowych – było ich 121. W październiku tego wyniku nie udało się osiągnąć, ale nie oznacza to, że Play próżnował – w minionym miesiącu operator oddał do użytku 93 nowe stacje bazowe. W analogicznym okresie w 2022 r. było to 67 masztów.

Gdzie Play postawił nowe stacje bazowe? Jak co miesiąc, sporo obiektów powstało w dużych miastach, m.in. w: Gdańsku, Gdyni, Poznaniu, Gorzowie Wielkopolskim, Opolu, Warszawie, Krakowie, Wrocławiu czy Łodzi.

Fioletowi rozwijali też swoją sieć w miejscach popularnych turystycznie jak Morąg, Stawiguda, Susz czy Szczytno (woj. warmińsko-mazurskie) oraz Darłowo (woj. zachodniopomorskie).

Od początku 2023 roku Play dołączył do sieci już ponad 700 nowych stacji bazowych. Do końca roku operator powinien przekroczyć pułap 900 nowych stacji.

A przed nami dwa ostatnie i z reguły najlepsze miesiące w roku pod względem liczby oddanych nowych obiektów

– przewiduje Play na blogu.

Play zamieścił też listę miejscowości, do których dotarło fioletowe LTE w dwóch ostatnich miesiącach. W poprzednim raporcie operatora zabrakło tych informacji. Należy pamiętać, że ta lista nie jest równoznaczna z listą miejscowości, w których Play uruchomił nowe stacje.

Nowe miejscowości w zasięgu LTE Play: wrzesień i październik 2023

województwo gmina miejscowość dolnośląskie Mirsk Mirsk lubelskie Zwierzyniec Zwierzyniec lubuskie Sława Stare Strącze łódzkie Brójce Bukowiec łódzkie Głuchów Głuchów małopolskie Biecz Strzeszyn małopolskie Jabłonka Orawka małopolskie Trzyciąż Jangrot małopolskie Proszowice Klimontów małopolskie Ciężkowice Bruśnik małopolskie Kalwaria Zebrzydowska Zebrzydowice małopolskie Biskupice Biskupice mazowieckie Wiązowna Zakręt mazowieckie Radzanowo Rogozino opolskie Dąbrowa Mechnice opolskie Tarnów Opolski Nakło podkarpackie Nozdrzec Izdebki podkarpackie Żyraków Góra Motyczna podkarpackie Jarosław Makowisko podkarpackie Gać Gać podkarpackie Kańczuga Łopuszka Wielka podkarpackie Kańczuga Pantalowice podkarpackie Kamień Łowisko podkarpackie Pysznica Jastkowice pomorskie Pelplin Rajkowy świętokrzyskie Sitkówka-Nowiny Kowala świętokrzyskie Mirzec Gadka świętokrzyskie Krasocin Bukowa warmińsko-mazurskie Rozogi Dąbrowy wielkopolskie Łubowo Fałkowo wielkopolskie Kępno Olszowa wielkopolskie Kępno Świba wielkopolskie Łęka Opatowska Opatów wielkopolskie Odolanów Raczyce wielkopolskie Odolanów Uciechów wielkopolskie Sieroszewice Rososzyca wielkopolskie Pleszew Kowalew wielkopolskie Kórnik Dachowa wielkopolskie Orchowo Orchowo wielkopolskie Września Kaczanowo



Aktualnie w zasięgu LTE Play znajduje się 3407 miejscowości powyżej 1 tys. mieszkańców, w tym 403 miast powyżej 10 tys. mieszkańców.

Zobacz: Aukcja 5G. W grudniu pierwsze wnioski o uruchomienie stacji bazowych

Zobacz: Kto ma najszybszy internet w Polsce? Tak było w październiku

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, Play

Źródło tekstu: Play