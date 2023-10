Play poszedł na rekord. Nowe stacje i większy zasięg

We wrześniu Play nie marnował czasu. Zapewnił zasięg w nowych miejscowościach, a także zagęścił sieć tam, gdzie już wcześniej był dostępny. Padł nowy rekord.

Play co miesiąc publikuje informacje o nowych miejscowościach w zasięgu, a także, niezależnie od tego, o nowych stacjach bazowych, zapewniających większy zasięg sieci. Tym razem szczególnie ma się czym pochwalić.

We wrześniu Play uruchomił 121 nowych stacji. To rekordowa liczba. Dla porównania w sierpniu były to 82 stacje, w lipcu – zaledwie 49. W całym roku dotąd Play nie przekroczył liczby 100 nowych stacji miesięcznie. Rok wcześniej we wrześniu powstały tylko 62 nowe stacje.

Po przekroczeniu pułapu 120 nowych miejsc trudno będzie Playowi rozszerzyć zasięg w jeszcze większym stopniu.

Jak co miesiąc, Play uruchomił sporo nowych stacji w dużych miastach, np. w: Poznaniu, Krakowie, Gdańsku, Rzeszowie, Gdyni, Katowicach, Wrocławiu czy Warszawie.

Zasięg udało mu się też polepszyć m.in. w Chojnicach (woj. pomorskie), Gryfowie Śląskim (woj. dolnośląskie), podpoznańskim Suchym Lesie (woj. wielkopolskie), Pruchniku (woj. podkarpackie) czy położonym nad jeziorem Zegrzyńskim Serocku (woj. mazowieckie).

Fioletowi mają też dobre informacje dla myślących już o jesiennym czy zimowym wypoczynku w górach. We wrześniu Play oddał kolejną stację w Zakopanem oraz w Czarnym Dunajcu i Jabłonce (obie miejscowości leżą w powiecie nowotarskim).

We wrześniu Play dostarczył zasięg także do nowych miejscowości, ale tym razem nie podał ich listy. Obiecał za to, że łączną listę za wrzesień i październik opublikuje w jednym raporcie w listopadzie.

