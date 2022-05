Rynek smartfonów w Europie ucierpiał przez wojnę w Ukrainie

Firma Canalys podsumowała pierwszy kwartał 2022 roku na rynku smartfonów w Europie. Do sprzedaży trafiło tu o 10% mniej urządzeń niż rok wcześniej, na co wpływ miała między innymi rozpoczęta pod koniec lutego wojna w Ukrainie.

Z najnowszego raportu firmy Canalys wynika, że w pierwszych trzech miesiącach 2022 roku na europejski rynek trafiło 41,7 mln smartfonów. To o 10% mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wpływ na to miała między innymi wojna w Ukrainie.

Większość spadku w Europie była spowodowana silnym uderzeniem w Rosję i Ukrainę. Dostawy w tych krajach spadły odpowiednio o 31% i 51% w porównaniu z pierwszym kwartałem 2021 roku. Dostawy w pozostałej części Europy spadły tylko o 3,5% rok do roku, co pokazuje, że popyt pozostał nienaruszony. Jednak trwająca wojna doprowadziła inflację do rekordowego poziomu, a zaufanie konsumentów spadło. Prawdziwy test dla rynku smartfonów nadejdzie w ciągu najbliższych dwóch kwartałów, kiedy ekonomiczny wpływ wojny zacznie być naprawdę odczuwalny.