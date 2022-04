Globalny rynek smartfonów w 1Q2022: prawie wszyscy na minusie

Firmy Counterpoint oraz Omdia opublikowały garść informacji na temat globalnego rynku smartfonów w pierwszym kwartale 2022 roku. Wynika z niego, że wielkość dostaw była mniejsza w tym okresie niż rok wcześniej, a tylko niektóre marki z TOP10 mogą się pochwalić wzrostem.

Globalny rynek smartfonów według Counterpoint

W pierwszych trzech miesiącach 2022 roku na światowe rynki trafiło 328,3 mln smartfonów – informuje Counterpoint. To o 7% mniej niż rok wcześniej oraz o 12% mniej niż w ostatnim kwartale 2021 roku. Co ciekawe, z zestawienia wynika, że wszyscy producenci z TOP5 zaliczyli spadek wielkości dostaw w ujęciu rocznym, co tłumaczone jest między innymi niedoborem komponentów do tych urządzeń, a także niewielkim wpływem wojny w Ukrainie.

Liderem rynku okazał się ponownie Samsung, w przypadku którego roczny spadek dostaw sięgnął 3%. Zajmujący drugie miejsce Apple miał spadek rzędu 1%. Dwucyfrowe spadki dostaw dotyczą chińskich producentów z TOP5: Xiaomi (-20%), Oppo z OnePlusem (-19%) oraz Vivo (-19%).

Zobacz: Samsung Galaxy S22 Ultra 5G – najlepszy smartfon dla mnie (test)

Zobacz: Vivo Y76 5G: świetny wygląd to nie wszystko (test)

Producent Dostawy w 1Q2021 Dostawy w 4Q2021 Dostawy w 1Q2022 Zmiana rok do roku Samsung 76,6 mln 69,9 mln 74,0 mln -3% Apple 59,5 mln 81,5 mln 59,0 mln -1% Xiaomi 48,5 mln 45,0 mln 39,0 mln -20% Oppo 38,0 mln 33,9 mln 30,9 mln -19% Vivo 35,5 mln 29,3 mln 28,6 mln -19% Inni 96,8 mln 112,7 mln 96,8 mln 0% Razem 354,9 mln 371,4 mln 328,3 mln -7%



Globalny rynek smartfonów według Omdia

Nieco inne dane podaje Omdia, jednak ogólny trend jest podobny: globalny rynek smartfonów skurczył się w 1Q2022 o 12,9% w ujęciu rocznym oraz o 13,9% w ujęciu kwartalnym do 308 mln sztuk. Stało się tak między innymi przez spadki odnotowane przez siedmiu producentów z TOP10. Bardzo duży wzrost został odnotowany tylko w przypadku marki Honor, o 322,2%. Urosły też firmy Realme (+17,7% rok do roku) oraz, w niewielkim stopniu, Apple (+2,5%).

Zobacz: Realme GT2 Pro – inne flagowce mają się czego obawiać (test)

Zobacz: Motorola Edge 30 Pro – mistrz wydajności w rozsądnej cenie (test)

Kolejność dostawców w TOP10 koresponduje z danymi podanymi przez firmę Counterpoint Research, czyli na podium są Samsung, Apple i Xiaomi, a tuż za nim Oppo oraz Vivo. Stawkę zamyka Huawei, na którego wciąż działają nałożone w 2019 roku sankcje.

Producent Dostawy w 1Q2021 Dostawy w 4Q2021 Dostawy w 1Q2022 Zmiana rok do roku Samsung 76,0 mln 69,1 mln 73,8 mln -2,9% Apple 55,1 mln 85,3 mln 56,4 mln +2,5% Xiaomi 49,5 mln 45,2 mln 42,4 mln -14,3% Oppo 37,8 mln 30,7 mln 25,3 mln -33,1% Vivo 38,2 mln 31,8 mln 24,1 mln -36,9% Transsion 19,8 mln 17,9 mln 15,4 mln -22,4% Honor 3,6 mln 15,0 mln 15,2 mln +322,2% Realme 12,4 mln 16,5 mln 14,6 mln +17,7% Motorola 12,6 mln 12,5 mln 12,0 mln -4,8% Huawei 14,7 mln 4,7 mln 5,6 mln -61,9% Inni 34,0 mln 28,0 mln 23,2 mln -31,6% Razem 353,7 mln 356,6 mln 308,0 mln -12,9%



Zobacz: Huawei Mate Xs 2 zadebiutował. Ma szybkiego Snapdragona, ale bez ważnej funkcji

Zobacz: Oto OnePlus 10R z ładowaniem 150 W, czyli trzeci raz to samo

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis

Źródło tekstu: Counterpoint, Omdia