Huawei Mate Xs 2 zadebiutował. Ma szybkiego Snapdragona, ale bez ważnej funkcji

Huawei zaprezentował dziś nowy smartfon z rozkładanym ekranem – model Huawei Mate Xs 2. Urządzenie jest lżejsze i nieco mniejsze niż poprzednik z 2020 roku, moc do pracy zapewnia mu układ firmy Qualcomm.

Huawei Mate Xs 2 to następca pierwszego modelu o podobnej nazwie, który miał swoją premierę w 2020 roku. Po nim nowy smartfon z Chin odziedziczył konstrukcję, choć pojawiły się usprawnienia. Charakterystyczne jest to, że w Huaweiu Mate Xs 2 jedyny, duży ekran wygina się na zewnątrz, czyli inaczej niż w popularnych ostatnio rozkładakach innych marek z dwoma ekranami.

Zobacz: Vivo X Fold już jest oficjalnie. Znamy specyfikacje i cenę

Zastosowany w Huawei Mate Xs 2 elastyczny wyświetlacz OLED ma przekątną 7,8 cala, rozdzielczość 2480 x 2200 i odświeżanie 120 Hz. Po złożeniu telefonu w pół, użytkownik może korzystać z aktywnej części ekranu o przekątnej 6,5 cala i rozdzielczości 2480 x 1176. W wycięciu w rogu wyświetlacza dostępny jest aparat do zdjęć selfie o rozdzielczości 10 Mpix – można sobie nim strzelać fotki również po rozłożeniu urządzeniu. Całość jest lżejsza o 45 gramów niż poprzednik – nowy model waży 255 gramów.

Huawei chwali się też nowym rodzajem zawiasu, który składa się z czterech obrotowych elementów. Producent przekonuje, że taka konstrukcja zapewnia wysoką odporność mechaniczną oraz co ważne – na otwartym ekranie nie widać punktu zgięcia, co jest słabością wielu rozkładanych smartfonów. Ma to być także zasługa czterowarstwowej struktury z polimeru, która osłania z zewnątrz wyświetlacz.

Do obsługi telefonu można także wykorzystać rysik M-Pen 2s.

Na szerokiej ramce, która znajduje się z tyłu urządzenia, także po złożeniu, znalazły się trzy aparaty – główny o rozdzielczości 50 Mpix, szerokokątny 13 Mpix oraz aparat 8 Mpix z teleobiektywem pozwalającym uzyskać zoom optyczny 3x i cyfrowy 30 x. W fotografowaniu i nagrywaniu wideo pomaga stabilizacja OIS.

A co znajdziemy pod obudową? Sercem modelu Huawei Mate Xs 2 jest układ Snapdragon 888, ale w wersji 4G – chiński producent cały czas jest odcięty od technologii 5G. Pracę chipsetu wspomaga 8 lub 12 GB pamięci RAM, na aplikacje i pliki użytkownik otrzymuje do 512 GB.

Huawei Mate Xs 2 wyposażony jest także w akumulator 4880 mAh z szybkim ładowaniem 66 W. Wszystkim dyryguje własny system producenta – Harmony OS.

Producent przygotował trzy wersje kolorystyczne telefonu – białą, czarną i fioletową. Ila takie cacko kosztuje? Wariant 8/256 GB wyceniony został w Chinach na 9999 juanów (6745 zł), natomiast model 12/512 GB oznacza wydatek 12 999 juanów (8770 zł). Sprzedaż Huaweia Mate Xs 2 w Chinach rusza od 6 maja, nie wiadomo, jakie są plany wprowadzenia go na innych rynkach.

Zobacz: Xiaomi MIX Fold 2 to kolejna nowość w zapowiedziach

Zobacz: Galaxy Z Flip3 Pokemon Edition dla fanów Pikachu i spółki

