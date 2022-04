Najlepszy telefon Samsung – TOP5 na 2022 rok

Samsung oferuje całe spektrum smartfonów, od budżetowców w przystępnych cenach, po drogie flagowce. A które z nich są najlepsze? Oto 5 modeli, które polecamy na kwiecień 2022.

Samsung to największy producent smartfonów na świecie, który oferuje zarówno budżetowe urządzenia w przystępnej cenie, jak i kosztujące 6 i więcej tysięcy złotych modele premium. Spośród nich tym razem wybieraliśmy i wytypowaliśmy urządzenia do naszego TOP5. Jedno z nich otrzymało również dodatkowe wyróżnienie w postaci „Wybór Redakcji”.

Jak wybieraliśmy?

Najlepsze smartfony na ogół również najwięcej kosztują. Z tego powodu w naszym zestawieniu polecanych smartfonów Samsunga, w którym nie określiliśmy żadnych widełek cenowych, znalazły się przede wszystkim wybrane modele flagowe. W TOP5 znalazło się również miejsce dla jednego "składaka", a także jednego urządzenia ze średniej półki cenowej.

Wybierając telefony marki Samsung do naszego zestawienia, uwzględnialiśmy ich aktualną dostępność w polskich sklepach. Z nich również pochodzą ceny, które prezentują podlinkowane do każdego modelu strony z serwisu Ceneo.pl. Jeden ze smartfonów uznaliśmy za najlepszy z tej gromadki i daliśmy mu tytuł „Wybór Redakcji”.

Najważniejsze kryteria, którymi się kierowaliśmy przy wyborze smartfonów do niniejszego rankingu, to wyposażenie poszczególnych modeli oraz ich funkcjonalność. Tym razem nie kierowaliśmy się ceną, choć patrzyliśmy na opłacalność danego zakupu, jednak w kontekście tego, co dane urządzenie oferuje. Poszczególne modele ułożyliśmy alfabetycznie, oczywiście oprócz opisanego na ostatniej stronie „Wyboru Redakcji”.

Zgodnie z naszą tradycją, zaczynamy jednak od ankiety. Zachęcamy wszystkich do głosowania na najlepszy Waszym zdaniem telefon marki Samsung spośród naszych propozycji. Czekamy również na Wasze własne sugestie – wpisujcie je w komentarzach.

Ankieta Jaki jest najlepszy smartfon marki Samsung? (kwiecień 2022) Samsung Galaxy A53 5G Samsung Galaxy S21 FE Samsung Galaxy S22 Samsung Galaxy S22 Ultra Samsung Galaxy Z Flip3

