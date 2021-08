Xiaomi z solidnym wzrostem przychodów i zysków w 2Q2021

Xiaomi pochwaliło się wynikami za drugi kwartał 2021 roku. Firma osiągnęła rekordowo wysokie przychody i zyski, stając się jednocześnie numerem dwa wśród globalnych producentów smartfonów, dzięki rozwijaniu technologii i talentów.

W drugim kwartale 2021 roku całkowite przychody Xiaomi wyniosły 87,8 mld juanów (13,5 mld dolarów), co oznacza wzrost o 64% rok do roku. Skorygowany zysk netto w tym okresie wyniósł 6,3 mld juanów (0,97 mld dolarów), co oznacza wzrost o 87,4% rok do roku. Łączne przychody i skorygowany zysk netto osiągnęły w kwartale rekordowy poziom, co świadczy o skuteczności modelu biznesowego i solidnej praktyce biznesowej.

W drugim kwartale 2021 roku nasza podstawowa strategia 'Smartphone × AIoT' nadal stanowiła podstawę naszych doskonałych wyników. Będziemy nadal realizować naszą strategię podwójnej marki, zwiększać inwestycje w zaawansowane technologie, rekrutować i wspierać talenty oraz ulepszać skuteczność kanałów, zwiększać naszą ofertę smartfonów premium i poprawiać doświadczenia użytkowników. Będziemy również nadal realizować naszą podstawową strategię "Smartphone × AIoT", pracując nad innowacjami w zakresie zaawansowanych i najnowocześniejszych technologii we wszystkich kategoriach produktów. Będziemy również kontynuować zwiększanie współpracy między naszymi smartfonami i produktami IoT, aby zapewnić jak najlepsze wrażenia użytkownika w całej gamie naszych produktów, w efekcie zwiększając jakość życia wszystkich na świecie.

– powiedzieli przedstawiciele Xiaomi

Zobacz: Xiaomi, Samsung i Realme to TOP3 polskiego rynku smartfonów w 2Q2021

Zobacz: Counterpoint: Xiaomi królem globalnego rynku smartfonów w czerwcu 2021

Xiaomi drugim największym dostawcą smartfonów

Xiaomi nadal skupia się na rozwoju technologii, rekrutuje i rozwija talenty oraz zwiększa możliwości kanałów sprzedaży. Dzięki temu w drugim kwartale 2021 roku firma odnotowywała znaczny wzrost w segmencie smartfonów, co zostało potwierdzone rekordowymi przychodami i dostawami tych urządzeń. Przychody ze sprzedaży smartfonów wyniosły 59,1 mld juanów (8,17 mld dolarów), co stanowi wzrost o 86,8% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Globalne dostawy smartfonów osiągnęły poziom 52,9 miliona sztuk, co stanowi wzrost o 86,8% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Według Canalys, globalna sprzedaż smartfonów Xiaomi w drugim kwartale po raz pierwszy znalazła się na drugim miejscu z udziałem w rynku wynoszącym 16,7%.

W międzyczasie, sprzedaż smartfonów Xiaomi na rynku Chin kontynentalnych również szybko rosła. Według Canalys, w drugim kwartale 2021 roku udział w rynku smartfonów w Chinach kontynentalnych wzrósł do 16,8% z 10,3% w drugim kwartale 2020 roku. Oznacza to zajęcie trzeciego miejsca z 35,1% wzrostem dostaw smartfonów w ujęciu rocznym. To najwyższy wskaźnik wzrostu wśród głównych graczy na tym rynku.

Grupa kontynuuje realizację strategii podwójnej marki. Pod marką Xiaomi, nadal koncentruje się na wzbogacaniu oferty smartfonów klasy premium. Po wprowadzeniu smartfonów Xiaomi 11 Pro, Xiaomi 11 Ultra i Xiaomi MIX Fold w pierwszym kwartale 2021 roku, 10 sierpnia zaprezentowany został smartfon Xiaomi MIX 4 z pełnoekranowym aparatem pod panelem.

Według danych firm trzecich, w drugim kwartale 2021 roku udział w rynku chińskim smartfonów Xiaomi w cenach od 3000 do 4000 juanów, 4000 do 5000 juanów i powyżej 5000 juanów wzrósł z roku na rok. W pierwszej połowie 2021 roku globalne dostawy smartfonów firmy w cenie detalicznej równej lub wyższej niż 3000 juanów w Chinach kontynentalnych oraz 300 euro lub równowartości na rynkach zagranicznych przekroczyły 12 milionów sztuk. Rok temu sprzedaż wyniosła 10 milionów sztuk.

Marka Redmi nadal dostarcza konkurencyjne produkty. Na dzień 30 kwietnia 2021 roku skumulowana globalna sprzedaż serii Redmi Note przekroczyła 200 milionów sztuk, potwierdzając rosnącą popularność na rynku konsumenckim oraz wysoką jakość smartfonów Redmi. 26 maja 2021 roku Xiaomi zaprezentowało serię Redmi Note 10 w Chinach kontynentalnych, gdzie spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem.

Strategia "Smartphone × AIoT" przynosi efekty

W drugim kwartale 2021 roku segment produktów IoT i lifestyle utrzymał solidny wzrost, osiągając przychód w wysokości 20,7 mld juanów (3,20 mld dolarów), co oznacza wzrost o 35,9% w ujęciu rok do roku. W tym czasie globalne dostawy inteligentnych telewizorów przekroczyły poziom 2,5 miliona sztuk, utrzymując świetną pozycję na rynku. Według All View Cloud (AVC), telewizory Xiaomi są najpopularniejsze w Chinach kontynentalnych od 10 kwartałów. Są też w pierwszej piątce najpopularniejszych urządzeń na świecie.

Segment IoT i produktów lifestylowych firmy również utrzymał szybką tendencję wzrostową na rynkach zagranicznych. Przychody z produktów IoT i lifestyle na rynkach zagranicznych wzrosły w kwartale o 93,8% w ujęciu rok do roku. Hulajnogi elektryczne, inteligentne telewizory, inteligentne opaski i inteligentne zegarki utrzymały swoją popularność na rynkach zagranicznych.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku liczba podłączonych urządzeń IoT (z wyłączeniem smartfonów i laptopów) na platformie AIoT firmy osiągnęła 374,5 mln sztuk, co oznacza wzrost o 34% w ujęciu rocznym. Liczba użytkowników posiadających pięć lub więcej urządzeń podłączonych do platformy AIoT (z wyłączeniem smartfonów i laptopów) wyniosła 7,4 mln, co oznacza wzrost o 44,5% w skali roku. W czerwcu 2021 roku liczba użytkowników AI Assistanta po raz pierwszy przekroczyła próg 100 milionów, osiągając 102 miliony, a liczba użytkowników Mi Home App wzrosła do 56,5 milionów, co stanowi wzrost o 38,6% w skali roku.

Xiaomi na rynkach zagranicznych

W drugim kwartale 2021 roku Xiaomi utrzymało silne tempo wzrostu na rynkach zagranicznych, osiągając rekordowe wyniki na głównych rynkach na całym świecie. W drugim kwartale przychody z rynków zamorskich wzrosły o 81,6% rok do roku do 43,6 mld juanów (6,73 mld dolarów), osiągając rekordowy poziom i stanowiąc 49,7% całkowitych przychodów.

Xiaomi w dalszym ciągu zwiększało swoją przewagę konkurencyjną na kluczowych rynkach. Według Canalys, Grupa po raz pierwszy zajęła pozycję nr 1 w Europie z udziałem w rynku na poziomie 28,5% w drugim kwartale 2021 roku. W Europie Zachodniej udział Xiaomi w rynku smartfonów osiągnął 22,2% i znalazł się w pierwszej trójce, natomiast w Europie Środkowo-Wschodniej po raz trzeci z rzędu zajął pozycję nr 1 z udziałem w rynku wynoszącym 36,4%. W Hiszpanii Xiaomi po raz szósty z rzędu zajęło 1. miejsce z udziałem w rynku na poziomie 41,2%. Po raz pierwszy we Włoszech i Francji firma zajęła 1. miejsce z udziałem w rynku wynoszącym odpowiednio 35% i 29,7%. Ponadto, grupa pozostała w pierwszej trójce w Niemczech z udziałem w rynku wynoszącym 15,2%.

Wysokiej jakości produkty Xiaomi zyskały również szeroką popularność na rynkach wschodzących, a sprzedaż smartfonów w tych regionach gwałtownie wzrosła. Według Canalys, w drugim kwartale 2021 roku sprzedaż smartfonów Xiaomi w Ameryce Łacińskiej wzrosła o 324,4% rok do roku, plasując się w pierwszej trójce. Tymczasem udział Xiaomi w rynku na Bliskim Wschodzie i w Afryce wzrósł odpowiednio o 20,9% i 8,5%. Grupa osiągnęła też doskonałe wyniki w Azji Południowo-Wschodniej. Xiaomi zajęło tam pierwsze miejsce z udziałem w rynku na poziomie 28,2%.

Firma kontynuowała również rozwój swoich kanałów internetowych za granicą. W pierwszej połowie 2021 roku sprzedała ponad 10 milionów smartfonów za pośrednictwem kanałów internetowych na rynkach zagranicznych, z wyłączeniem Indii, co stanowi wzrost o ponad 60% w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Solidny wzrost to efekt rozwijania technologii i inwestowania w ludzi

Xiaomi jest zdeterminowane w swoim dążeniu do rozwoju technologicznego, który wzmacnia fundamenty działalności firmy. W drugim kwartale 2021 roku producent wydał 3,1 miliarda juanów (0,48 mld dolarów) na badania i rozwój, co stanowi wzrost o 56,5% w porównaniu z rokiem ubiegłym.

W lipcu tego roku firma oficjalnie rozpoczęła budowę Changping Smart Factory w dzielnicy Changping w Pekinie. Obiekt ten będzie bazował na możliwościach badawczo-rozwojowych i produkcyjnych Yizhuang Smart Factory. Grupa planuje, że Changping Smart Factory będzie w stanie wyprodukować rocznie do 10 milionów smartfonów klasy premium. Xiaomi wierzy, że inteligentne fabryki wykorzystają jej najnowocześniejsze technologie i zademonstrują transformacyjny wzrost wydajności, jeszcze bardziej przyspieszając rewolucję wydajności w chińskim przemyśle wytwórczym.

Od początku istnienia Xiaomi zawsze przywiązywała dużą wagę do rozwoju, utrzymania i motywacji pracowników. W lipcu 2021 roku Grupa ogłosiła dwie oddzielne nagrody dla wybitnych talentów. Xiaomi zamierza awansować i wspierać młode talenty menedżerskie, nagradzając je odpowiednimi zachętami.

Zobacz: Honor odrabia straty - Xiaomi i BBK mają powody do obaw?

Zobacz: Xiaomi i Huawei rosną na liście Fortune Global 500

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Xiaomi

Źródło tekstu: Xiaomi