Honor odrabia straty - Xiaomi i BBK mają powody do obaw?

Marka Honor ma za sobą burzliwy okres. Nie da się ukryć, że zmagania z wpisem na amerykańską czarną listę oraz rozstanie z Huawei negatywnie wpłynęły na pozycję popularnego niegdyś producenta. Jak jednak sugeruje najnowszy raport Counterpoint Research, w ostatnim kwartale Honor zaczął gwałtownie odrabiać straty i wygląda na to, że już niedługo może zagrozić pozycji swoich chińskich rywali.

Honor - olbrzymi wzrost sprzedaży na rynku chińskim

Dane opublikowane przez Counterpoint dotyczą wyłącznie rynku chińskiego, gdzie udział marki Honor spadł w kwietniu 2021 do 5,7 procent. W maju oraz czerwcu firma odnotowała jednak znaczny wzrost sprzedaży - odpowiednio o 38,9 i 27,5 procent względem poprzedniego miesiąca. W efekcie jej udział w rynku osiągnął poziom 8,4 procent. Tego typu dynamiczne wzrosty widzimy rzadko, szczególnie w przypadku producentów, którym wcześniej "podwinęła się noga".

Jak wskazują eksperci z Counterpoint, powodów takiego sukcesu Honora jest kilka. Przede wszystkim procentuje przywiązanie klientów do marki oraz nacisk producenta na R&D. Dość powiedzieć, że po rozstaniu z Huaweiem Honor zatrudnił do swoich centrów rozwoju ponad 4000 pracowników. Wreszcie jako ostatni czynnik wskazano bezpieczny łańcuch dostaw i rozbudowaną sieć dystrybucji.

Oczywiście do mierzenia się z Vivo, Oppo czy Xiaomi, które królują na rynku chińskim, jeszcze Honorowi daleko. Jeżeli jednak producentowi uda się utrzymać aktualne tempo wzrostów, jego rywale będą mieli poważne powody do obaw. No i pojawia się pytanie czy podobny sukces uda się powtórzyć, kiedy producent zdecyduje się na powrót na zachodnie rynki. Trzymamy kciuki, żeby tak - w końcu im większa konkurencja, tym zwykle więcej zyskujemy na tym my, czyli użytkownicy.

