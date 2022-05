Wyniki T-Mobile za 1Q2022. Dalszy wzrost przychodów i EBITDA

T-Mobile Polska ogłosił wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2022 roku. Pomimo niesprzyjających okoliczności, operatorowi udało się wypracować wzrost przychodów oraz EBITDA w ujęciu rocznym.

W pierwszym kwartale 2022 roku T-Mobile Polska ponownie osiągnął wzrost przychodów oraz zysku EBITDA AL. Pomimo negatywnego wpływu regulacji stawek za zakańczanie połączeń w sieciach mobilnych (MTR), która spowodowała obniżenie przychodów z połączeń międzyoperatorskich o około 75 mln zł, całkowite przychody wyniosły 1,58 mld zł i wzrosły o 2% rok do roku. To z kolei przełożyło się na wzrost EBITDA AL do poziomu 452 mln zł (+4,9%).

Na przychody spółki na działalność operatora w pierwszym kwartale znaczący wpływ miał również wybuch wojny w Ukrainie. W obliczu tego kryzysu działania T‑Mobile skupiły się na wielowymiarowym wsparciu uchodźców przybywających do Polski, jak i klientów operatora, którzy utrzymują kontakt z osobami z Ukrainy. T‑Mobile udostępnił im między innymi nielimitowane, darmowe połączenia międzynarodowe z Polski do Ukrainy czy obniżone stawki roamingu. Specjalne oferty są dostępne także dla klientów usług na kartę, którzy mogą skorzystać z darmowych połączeń, gigabajtów i przedłużonej ważności konta.

Tylko w ramach ofert T‑Mobile na kartę, Heyah na kartę i T-Mobile MIX klienci wykorzystali już blisko 90 milionów darmowych minut i prawie 6 milionów bezpłatnych gigabajtów. Co więcej, wolontariusze T‑Mobile – pracownicy firmy – prowadzili dystrybucję bezpłatnych starterów dla osób z Ukrainy: na granicy, dworcach kolejowych i autobusowych, a także w punktach recepcyjnych. Z tej formy pomocy skorzystało już blisko pół miliona osób. Firma wspierała także Polski Czerwony Krzyż, Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej oraz szereg innych organizacji, którym udostępniała bezpłatnie telefony, routery, tablety oraz karty SIM wraz z pakietami usług.

W tym samym czasie T‑Mobile prowadził również działania mające na celu zapewnienie najwyższego poziomu jakości usług na granicy i w ośrodkach recepcyjnych, obejmujących na przykład rozmieszczenie mobilnych stacji bazowych telefonii komórkowej oraz zwiększenie przepustowości istniejących stacji. Wojna w Ukrainie spowodowała również konieczność zastosowania nadzwyczajnych środków bezpieczeństwa: fizycznych, mających na celu ochronę infrastruktury krytycznej, jak również cybernetycznych, zapewniających ochronę sieci przed cyberatakami.

Ostatnie miesiące pokazały, jak duże znaczenie w naszym życiu odgrywa możliwość pozostawania w kontakcie na co dzień, ale przede wszystkim w obliczu kryzysu. Z kolei my, jako operator telekomunikacyjny, uświadomiliśmy sobie, że choć potrzeba ogromnego wysiłku, by poradzić sobie z tak dramatycznym wyzwaniem, działając razem, jesteśmy w stanie temu sprostać. Wojna w Ukrainie niewątpliwie miała ogromny wpływ na naszą działalność w pierwszym kwartale. Fakt, że w obliczu tych przeciwności udało się nam odnotować znaczny wzrost kluczowych czynników finansowych i operacyjnych, pokazuje, że nasza strategia sprawdza się nawet w najtrudniejszych okolicznościach

– powiedział Andreas Maierhofer, prezes T‑Mobile Polska

Na koniec marca 2022 roku liczba klientów T‑Mobile wynosiła 11,8 miliona, o 640 tysięcy więcej niż rok wcześniej. Średni miesięczny wskaźnik rezygnacji (churn) w segmencie kontraktowym utrzymał się bardzo niskim poziomie 0,6%. Według raportu przenośności numerów Urzędu Komunikacji Elektronicznej T‑Mobile osiągnął w tym okresie nie tylko najlepszy rezultat ze wszystkich operatorów infrastrukturalnych, ale także jako jedyny z nich zanotował pozytywne saldo MNP. Firma odnotowała wzrost liczby klientów we wszystkich segmentach: kontraktowym, przedpłaconym, prywatnym i biznesowym.

Nowe nielimitowane plany w segmencie prywatnym zostały bardzo dobrze przyjęte przez rynek, podobnie jak nowa, również nielimitowana, oferta Internetu domowego. Systematycznie rośnie również liczba klientów korzystających z oferty światłowodu i rozrywki, a także klientów korzystających jednocześnie z wielu usług T‑Mobile. Pion biznesowy też zanotował wzrosty we wszystkich obszarach – zarówno w segmencie małych firm, jak i w ofercie dla większych klientów, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa, łączności i rozwiązań chmurowych.

Pierwszy kwartał był bardzo specyficzny i przyniósł szereg niespodziewanych wyzwań. W związku z wojną w Ukrainie ponieśliśmy szereg niespodziewanych wydatków, niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności naszych usług oraz związanych ze wsparciem dla uchodźców i osób oraz instytucji niosących im pomoc. Jednocześnie mamy do czynienia z bezprecedensowym poziomem inflacji i gwałtownie rosnącymi cenami energii, które mają duży wpływ na naszą działalność. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby w tej sytuacji klienci postanowili odłożyć decyzje zakupowe na później. W rzeczywistości jednak obserwujemy, że coraz częściej wybierają oni naszą ofertę, doceniając najwyższą jakość usług i dbałość o doświadczenie klienta. To z kolei przekłada się na stały wzrost wszystkich kluczowych czynników operacyjnych i finansowych pomimo trudnych okoliczności.

– powiedział Juraj Andras, Członek Zarządu T‑Mobile Polska ds. Finansowych

Klienci wybierają oferty nielimitowane

Pierwszy kwartał 2022 roku w obszarze działań skierowanych do klientów indywidualnych upłynął w T-Mobile pod znakiem dostarczania użytkownikom nielimitowanych usług. W styczniu tego roku T‑Mobile uruchomił nielimitowany Internet w smartfonie bez ograniczenia danych i prędkości. Z kolei w marcu magentowemu operatorowi udało się usunąć kolejną barierę z życia klientów indywidualnych, wprowadzając nielimitowaną ofertę Internetu domowego w technologii 5G/LTE z routerem obsługującym Wi-Fi 6.

Wysoki popyt na usługi dla biznesu

T-Mobile Polska kontynuował wzrost w segmencie biznesowym. W związku z sytuacją w Ukrainie i zwiększoną liczbą ataków hakerskich na firmy, zaobserwowano wzrost zainteresowania usługami cyberbezpieczeństwa. W pierwszym kwartale 2022 roku operator odnotował 30-procentowe zwiększenie liczby zapytań o usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa i osiągnął znaczący wzrost sprzedaży w tym segmencie, zwłaszcza wśród dużych klientów, takich jak banki i inne instytucje finansowe czy producenci oprogramowania.

Operator rozwinął gamę produktów cyberbezpieczeństwa opartych na autorskim rozwiązaniu Cyber Guard, ofertę Disaster Recovery as a Service oraz uruchomił nowe Data Center przy ul. Szlacheckiej w Warszawie. Pozwoliło to na wprowadzenie produktu MetroCluster, zapewniającego klientom najwyższy poziom bezpieczeństwa danych. W marcu T‑Mobile podpisał umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przedłużającą dotychczasową współpracę w zakresie usług Data Center na kolejne 6 lat.

W pierwszym kwartale T‑Mobile kontynuował umacnianie swojej pozycji w segmencie małych i średnich firm. Wprowadził zmiany w ofercie MagentaBIZNES, dzięki którym przedsiębiorcy otrzymają jeszcze szybszy Internet, większy pakiet transmisji danych w najniższej taryfie oraz dodatkowe minuty na terenie Unii Europejskiej.

Optymalizacja oraz inwestycje w jakość sieci

W celu zapewnienia klientom jak najlepszej jakości usług oraz w odpowiedzi na stale rosnące zapotrzebowanie na transmisję danych, T‑Mobile kontynuował proces modernizacji sieci. Dzięki temu operator stale zwiększa pojemność sieci 4G, rozbudowuje sieć 5G z wykorzystaniem już posiadanych zasobów częstotliwości, a także przygotowuje infrastrukturę do przyszłego uruchomienia 5G w docelowym paśmie 3,x GHz. T‑Mobile kontynuował przygotowania niezbędne do wyłączenia sieci 3G, dzięki czemu uwolnione zasoby będą mogły być w przyszłości wykorzystane na potrzeby wydajniejszych i szybszych sieci nowej generacji. Takie podejście przynosi wymierne efekty – w rankingu prędkości pobierania danych mobilnych Speedtest.pl T‑Mobile uplasował się na pierwszym miejscu na przestrzeni całego kwartału.

Troska o dostępność usług

W obszarze ESG, obok zaangażowania w całe spektrum działań mających na celu wsparcie uchodźców wojennych oraz organizacji niosących im pomoc, magentowy operator poinformował także o wdrożeniu pełnej dostępności dla osób głuchych. To kolejny krok w realizowanej konsekwentnie strategii D&I (ang. Diversity and Inclusion). Głusi mogą od początku 2022 roku skorzystać ze wszystkich dostępnych form kontaktu, na przykład strona www.t-mobile.pl/c/migam umożliwia im połączenie się z tłumaczem języka migowego online, który będzie uczestniczył w rozmowie pomiędzy tą osobą, a pracownikiem customer service T‑Mobile. Operator zdecydował się także rozszerzyć dostępność usługi tłumacza migowego z wybranych 120 salonów do wszystkich salonów sprzedaży, których jest ponad 600 w całej Polsce. W każdym z tych miejsc klient może liczyć na połączenie, które przeprowadzi pracownik danej placówki.

Dane historyczne

Karty SIM Abonament Prepaid Łącznie 1Q15 6,784 mln 9,010 mln 15,794 mln 2Q15 6,708 mln 9,118 mln 15,827 mln 3Q15 6,640 mln 9,056 mln 15,696 mln 4Q15 6,569 mln 5,487 mln 12,056 mln 1Q16 6,518 mln 5,303 mln 11,821 mln 2Q16 6,516 mln 5,119 mln 11,635 mln 3Q16 6,541 mln 4,680 mln 11,221 mln 4Q16 6,612 mln 4,022 mln 10,634 mln 1Q17 6,696 mln 3,533 mln 10,229 mln 2Q17 6,741 mln 3,510 mln 10,251 mln 3Q17 6,797 mln 3,500 mln 10,297 mln 4Q17 6,921 mln 3,533 mln 10,454 mln 1Q18 6,990 mln 3,519 mln 10,509 mln 2Q18 7,068 mln 3,541 mln 10,609 mln 3Q18 7,152 mln 3,541 mln 10,693 mln 4Q18 7,243 mln 3,544 mln 10,787 mln 1Q19 7,298 mln 3,525 mln 10,823 mln 2Q19 7,374 mln 3,495 mln 10,869 mln 3Q19 7,434 mln 3,474 mln 10,908 mln 4Q19 7,504 mln 3,450 mln 10,954 mln 1Q20 7,530 mln 3,452 mln 10,982 mln 2Q20 7,560 mln 3,461 mln 11,021 mln 3Q20 7,581 mln 3.490 mln 11.071 mln 4Q20 7,624 mln 3,574 mln 11,198 mln 1Q21 7,652 mln 3,554 mln 11,205 mln 2Q21 7,668 mln 3,602 mln 11,290 mln 3Q21 7,748 mln 3,677 mln 11,425 mln 4Q21 7,827 mln 3,715 mln 11,542 mln 1Q22 7,866 mln 3,979 mln 11,845 mln

Przychód EBIDTA/EBITDA AL Marża EBIDTA/EBITDA AL 1Q15 1,602 mld zł 544,1 mln zł 34,0% 2Q15 1,574 mld zł 592,7 mln zł 37,7% 3Q15 1,638 mld zł 689 mln zł 42,1% 4Q15 1,645 mld zł 601 mln zł 36,5% 1Q16 1,649 mld zł 524,8 mln zł 31,7% 2Q16 1,499 mld zł 437 mln zł 29,2% 3Q16 1,618 mld zł 542 mln zł 33,5% 4Q16 1,687 mld zł 586,716 mln zł 34,8% 1Q17 1,572 mld zł 431 mln zł 27,5% 2Q17 1,594 mld zł 525 mln zł 32,9% 3Q17 1,600 mld zł 375 mln zł 20,3% 4Q17 1,657 mld zł 450 mln zł 27,2% 1Q18 1,567 mld zł 401 mln zł 25,6% 2Q18 1,566 mld zł 432 mln zł 27,4% 3Q18 1,688 mld zł 418 mln zł 24,8% 4Q18 1,678 mld zł 411 mln zł 24,6% 1Q19 1,496 mld zł 473/398 mln zł 31,6/26,4% 2Q19 1,565 mld zł 505/427 mln zł 32,2/27,3% 3Q19 1,612 mld zł 501/423 mln zł 31,1/26,3% 4Q19 1,716 mld zł 473/400 mln zł 27,6/23,3% 1Q20 1,557 mld zł 484/414 mln zł 31,1/26,7% 2Q20 1,618 mld zł 509/435 mln zł 31,5/27,0% 3Q20 1,621 mld zł -/433 mln zł -/26,7% 4Q20 1,660 mld zł -/396 mln zł* -/23,9%* 1Q21 1,550 mld zł -/432 mln zł -/27,9% 2Q21 1,580 mld zł -/453 mln zł -/28,7% 3Q21 1,611 mld zł -/456 mln zł -/28,3% 4Q21 1,775 mld zł* -/505 mln zł* -/28,5%* 1Q22 1,580 mld zł -/452 mln zł -/28,6%

*) Wartości oszacowane na podstawie wyników za cały rok i trzy wcześniejsze kwartały

