Grupa Polsat Plus: wyniki za I kwartał 2022 roku. 5G stoi w miejscu, za to rośnie Czysta Energia

Grupa Polsat Plus podała najnowsze wyniki operacyjne i finansowe – za pierwszy kwartał 2022 roku. Wskaźniki rosną, chociaż klientów przybywa w niezbyt dużym tempie, a nawet w niektórych segmentach ubywa. Grupa prężnie rozwija za to trzeci segment działalności, związany z produkcją czystej energii.

W podsumowaniu pierwszego kwartału 2022 roku Grupa Polsat Plus informuje, że świadczy ponad 20 mln usług płatnej telewizji, telefonii i Internetu.





W skali rocznej liczba usług abonamentowych u klientów indywidualnych wzrosła o 207 tys. (1,6%) do poziomu 13,379 mln. Z tego 6,2 mln to usługi telefonii komórkowej, 5,2 mln usługi płatnej telewizji oraz 2 mln usługi internetowe.

W porównaniu do czwartego kwartału 2021 oznacza to jednak bilans mniejszy o 86 tys. klientów (Q4: 13,465 mln). Utrata klientów w porównaniu do czwartego kwartału dotyczyły głównie płatnej telewizji (87 tys.), nieznacznie wzrosła za to liczba klientów usług telefonii komórkowej (o 10 tys.).

Średni miesięczny przychód od indywidualnego klienta abonamentowego (ARPU) wzrósł jednocześnie do 69,8 zł (+3,9% r/r). Wskaźnik odejść w tym segmencie (churn) spada i wynosi po pierwszym kwartale 6,8%. Kwartał wcześniej było to 6,9%, a rok wcześniej 7,1%.





W pierwszym kwartale wzrosła liczba usług prepaid – do 2,832 mln (Q4 2021: 2,667 mln, przyrost o 165 tys., rok wcześniej 2,736 mln). Podobnie jak u innych operatorów, w dużej mierze ma to jednak związek z dystrybucją darmowych starterów dla obywateli Ukrainy. Jednak nie tylko – ma to być także efekt konsolidacji wyników Premium Mobile. Liczba klientów pre-paid samej telefonii komórkowej wynosiła na koniec kwartału 2,666 mln.

Zdaniem operatora zmiany w ofercie mobilnej oraz telewizyjnej (repozycjonowanie serwisu streamingowego Polsat Box Go) przełożyły się na pokaźny wzrost miesięcznego przychodu od klienta usług przedpłaconych – o 10,3% w skali roku, do poziomu 17,2 zł.

A klienci biznesowi? Ich łączna liczba wynosi 68,9 tys., a każdy z nich generuje średniomiesięcznie blisko 1,4 tys. zł przychodu.

W pierwszym kwartale 2022 roku klienci Cyfrowego Polsatu i Plusa przetransferowali ok. 487 PB danych, co oznacza wzrost o 10% r/r.

W ujęciu rocznym wzrosła liczba klientów usług multiplay – o 73 tys. (3%) – osiągając poziom 2,5 mln.

Mimo znaczącej zmiany w sytuacji geopolitycznej i makroekonomicznej skutecznie realizujemy naszą strategię multiplay. Na koniec marca z oferty usług łączonych korzystało już 2,5 mln naszych klientów. Dostarczamy o 200 tys. usług kontraktowych więcej niż rok temu. Wraz z rosnącą popularnością naszych taryf 5G przyczyniło się to do wzrostu średniego przychodu od klientów indywidualnych do blisko 70 zł. Niezmiennie na bardzo niskim poziomie 6,8% pozostaje wskaźnik rezygnacji z naszych usług, co świadczy o skuteczności naszych działań

– komentuje Maciej Stec, Wiceprezes Zarządu, Grupa Polsat Plus.

5G popularne, ale zasięg się nie zwiększa

Jak wynika z opublikowanego dziś raportu, w zasięgu sieci 5G Plusa jest ponad 19 milionów osób, czyli więcej niż połowa mieszkańców Polski. Taką samą liczbę operator podawał jednak w marcu, podsumowując swoje dokonania za rok 2021 r., z czego wynika, że w ostatnim czasie rozwój 5G Plusa wyhamował. Podobne do tych za 2021 rok są pozostałe wskaźniki – liczba stacji 5G Plusa wynosi ok. 3 tys, w 800 miejscowościach. Niemniej operator przekonuje, że popularność usług 5G w Plusie rośnie, na co ma także wpływ wprowadzenie do oferty smartfonów iPhone.

Grupy Polsat Plus: wyniki finansowe

Całkowite przychody Grupy Polsat Plus wzrosły o 3%1) do 3 mld zł. Skorygowany wynik EBITDA (z pominięciem wyniku EBITDA NetCo oraz kosztu wsparcia Ukrainy) wyniósł 800 mln zł.

Wolne przepływy pieniężne utrzymywały się na poziomie 1,25 mld zł. Wskaźnik całkowitego zadłużenia pozostawał na niskim poziomie 1,07x (dług netto/EBITDA LTM).

W obliczu wyzwań natury geopolitycznej i makroekonomicznej pozytywnie oceniamy realizowane przez nas wyniki operacyjne oraz stabilny i powtarzalny wzrost przychodów detalicznych. Koncentrujemy się na dalszej budowie ARPU i jednoczesnym dopasowaniu kosztów do nowych wyzwań. Silna kondycja finansowa i duże zasoby płynności umożliwiają nam przyspieszenie realizacji projektów z segmentu Czystej Energii, co zapewni rozwój naszego biznesu w kolejnych latach –

mówi Katarzyna Ostap-Tomann, Członek Zarządu, Grupa Polsat Plus.

Grupy Polsat Plus inwestuje w zielony wodór

Dużą część sprawozdania za miniony kwartał zajęły kwestie dotyczące trzeciego (po telekomunikacji i telewizji) segmentu działań GPP – produkcji Czystej Energii. Grupa szczyci się działaniami nakierowanymi na szybkie uruchomienie kolejnych jej źródeł – m.in. ze słońca i wiatru. Grupa kontynuuje też przygotowania do rozpoczęcia produkcji zielonego wodoru – zeroemisyjnego paliwa przyszłości.

Wśród działań zrealizowanych w I kw. 2020 r. znalazły się:

skonstruowany przez polskich inżynierów autobus wodorowy uzyskał homologację europejską i wkrótce zostanie zaprezentowany,

uzyskał homologację europejską i wkrótce zostanie zaprezentowany, prace nad zawarciem umowy na budowę fabryki autobusów wodorowych zlokalizowanej w Kraśniku,

zlokalizowanej w Kraśniku, dostawa pierwszego elektrolizera jest potwierdzona na III kw. br.,

jest potwierdzona na III kw. br., uzyskano przyłącze dzielone dla instalacji fotowoltaicznych i gazowych , które będą zlokalizowane w Przykonie,

, które będą zlokalizowane w Przykonie, wykonawcy farm wiatrowych Miłosław i Kazimierz Biskupi potwierdzili, że wojna w Ukrainie nie wpłynie na terminowość realizacji tych inwestycji, planowanych na III kw. 2023 r. Prace nad kolejnymi projektami również przebiegają zgodnie z planem.

