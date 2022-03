Wyniki Grupy Polsat Plus za 2021 rok: wzrost przychodów, budowa 5G, Strategia 2023+

Grupa Polsat Plus podsumowała 2021 rok. Ma łącznie ponad 20 mln klientów, a w zasięgu 5G sieci Plus znajduje się już 19 mln Polaków. Istotnym kierunkiem działań Grupy jest produkcja czystej energii i zielonego wodoru, stanowiąca element nowej Strategii 2023+.

Za swoje największe dokonania w 2021 roku Grupa Polsat Plus uznaje:

świadczenie łącznie ponad 20 mln usług (Internet, telewizja, telefon),

(Internet, telewizja, telefon), rozwój sieci 5G , w której zasięgu znajduje się już ponad 19 mln mieszkańców Polski,

, w której zasięgu znajduje się już ponad 19 mln mieszkańców Polski, ogłoszenie Strategii 2023+ , która stawia na rozwój kluczowych segmentów: Telekomunikacji pod marką Plus, Kontentu pod marką Polsat oraz nowego, strategicznego segmentu – Czysta Energia,

, która stawia na rozwój kluczowych segmentów: Telekomunikacji pod marką Plus, Kontentu pod marką Polsat oraz nowego, strategicznego segmentu – Czysta Energia, zainicjowanie inwestycji w produkcję czystej energii i zielonego wodoru,

i zielonego wodoru, uruchomienie wraz z ZE PAK największej w Polsce elektrowni słoneczną Brudzew o mocy 70 MWp, która już intensywnie działa i zasila m.in. sieć telekomunikacyjną, na której świadczone są usługi Plusa,

największej w Polsce o mocy 70 MWp, która już intensywnie działa i zasila m.in. sieć telekomunikacyjną, na której świadczone są usługi Plusa, wdrożenie nowej identyfikacji wizualnej kluczowych marek,

kluczowych marek, uruchomienie dwóch nowych serwisów i aplikacji online – Polsat Box Go i Polsat Go ,

, wypłacenie rekordowej dywidendy w wysokości 767 mln zł, czyli 1,2 zł na akcję i przygotowanie polityki dywidendowej na kolejne lata.

Grupa Polsat Plus stawia na dalszy rozwój oferty multiplay, która ma dostarczać wszystkie niezbędne usługi dla domu – internet stacjonarny w technologiach światłowodowych, internet domowy LTE, internet mobilny 5G i LTE, telewizję satelitarną, kablową IPTV i internetową z dekoderem, a do tego oferty telefonii mobilnej i stacjonarnej, a wkrótce także zieloną energię.

Grupa Polsat Plus – liczba klientów

Łącznie Grupa Polsat Plus świadczy ponad 20 mln usług telewizji, internetu i telefonii. Liczba klientów usług multiplay wzrosła o 88 tys. r/r (4%) do 2,46 mln.

Łączna liczba kontraktowych klientów B2C telefonii komórkowej Grupy Polsat Plus wyniosła na koniec 2021 roku 6,195 mln (zmiana 6,6% r/r), liczba klientów telefonii w pre-paid to z kolei 2,537 mln (zmiana 3,7% r/r). Jak przekonuje operator, skala bazy usług przedpłaconych wynika z dobrej sprzedaży usług komórkowych, wspartej konsolidacją Premium Mobile. Łączna liczba klientów telefonii komórkowej to 8,732 mln.

Wraz z płatną telewizją i internetem łączna liczba kontaktowych usług B2C sięgała na koniec 2021 roku 13,465 mln (zmiana 2,2%, przyrost o 296 tys. w ciągu roku), a w modelu prepaid – 2,667 mln (1,9% r/r). Łącznie jest to 16,132 mln klientów usług płatnych.

Jak podkreśla GPP, rosnąca liczba usług i popularność taryf 5G przyczyniły się do silnego wzrostu średniego przychodu od klientów B2C – do poziomu 69,1 zł w modelu kontraktowym B2C, co oznacza wzrost o 4,4%. Wskaźnik odejść churn utrzymuje się na poziomie 6,9% rocznie. Z kolei w usługach pre-paid przychód na klienta wzrósł o 5,1% r/r, do poziomu 16,6 zł.

Łączna liczba klientów B2B na koniec okresu wyniosła 68,9 tys. Utrzymanie tej grupy to przede wszystkim efekt współpracy z Netią. Średni przychód B2B pozostaje na stabilnym poziomie 1,4 tys. zł miesięcznie.

Klienci Cyfrowego Polsatu i Plusa przetransferowali w 2021 roku ok. 1,8 EB danych (wzrost o 17% r/r).

Plus rozwija 5G

W lipcu 2021 roku Grupa Polsat Plus sfinalizowała strategiczną współpracę z Cellnex Telecom, co pozwoliło jej na dalszy rozwój sieci 5G. W zasięgu sieci 5G Plusa mieszka już ponad 19 milionów osób, czyli więcej niż połowa mieszkańców Polski.

Liczba stacji 5G Plusa wzrosła do 3 tysięcy, zapewniając zasięg 5G w 800 miejscowościach w całej Polsce. Sieć 5G Plus działa w paśmie 2600 MHz TDD, wydzielonym tylko na potrzeby tej technologii. Rozwiązanie to sprawia, że Plus oferuje najszybsze 5G w Polsce o maksymalnej szybkości technologicznej do 600 Mb/s.

Grupa Polsat Plus: przychody i wynik EBITDA

Przychody Grupy Polsat Plus za 2021 wzrosły o 5%, osiągając wynik blisko 12,5 mld zł. Skorygowany wynik EBITDA wyniósł 3,65 mld zł, a wolne przepływy pieniężne rosną, osiągając wysoki poziom ponad 1,44 mld zł w ujęciu 12-miesięcznym. Wskaźnik całkowitego zadłużenia zmniejszył się do poziomu 1,01x (dług netto/EBITDA LTM).

To był bardzo udany rok pod względem wyników finansowych. Szczególnie cieszy mnie wzrost naszych przychodów detalicznych o niemal 300 mln zł, co najdobitniej obrazuje sukces naszej strategii multiplay. Jednocześnie segment mediowy uzyskał historycznie rekordowy wynik EBITDA, wyraźnie przekraczający pułap 600 mln zł

– mówi Katarzyna Ostap-Tomann, Członek Zarządu ds. Finansowych Cyfrowego Polsatu i Polkomtela, Grupa Polsat Plus.

W grudniu 2021 r. Grupa Polsat Plus ogłosiła Strategię 2023+, która usystematyzowała dalsze kierunki rozwoju oraz rozszerzyła dotychczasową działalność operacyjną o nowy obszar – Czystą Energię. Nowy filar ma otworzyć Grupie możliwości generowania dodatkowego strumienia przychodów oraz przynieść realne społeczne korzyści, m.in. dzięki istotnej redukcji emisji gazów cieplarnianych. Wpływy pozyskane po sprzedaży spółki wieżowej Polkomtel Infrastruktura pozwoliło Grupie na realizację wszystkich ubiegłorocznych planów i stworzyło przestrzeń do realizacji założeń Strategii 2023+.

Strategia 2023+

W grudniu 2021 r. Grupa Polsat Plus ogłosiła Strategię 2023+, która usystematyzowała dalsze kierunki rozwoju oraz rozszerzyła dotychczasową działalność operacyjną o nowy obszar – Czystą Energię. Nowy filar ma otworzyć Grupie możliwości generowania dodatkowego strumienia przychodów oraz przyniećć realne społeczne korzyści, m.in. dzięki istotnej redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Polska stoi przed gigantycznym wyzwaniem transformacji energetycznej. Wciąż około 70% energii w naszym kraju produkowane jest z węgla, co niesie ze sobą ogromne koszty społeczne. W związku z tym stawiamy sobie ambitne wyzwanie – obok takich usług codziennego użytku jak telefon, Internet czy telewizja chcemy dostarczać Polakom tanią i czystą energię. Dlatego została ona jednym z trzech filarów ogłoszonej przez nas Strategii 2023+

– mówi Mirosław Błaszczyk, Prezes Zarządu Cyfrowego Polsatu i Polkomtela, Grupa Polsat Plus.

