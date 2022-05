T-Mobile daje bezpłatny dostęp do usług Empik Go i Empik Music

Przed nami kolejny weekend z promocją w ramach magentowej akcji Dobrze, że jesteś. T-Mobile tym razem rozdaje 30-dniowy bezpłatny dostęp do książek, podcastów, komiksów i utworów muzycznych w ramach usług Empik Go i Empik Music.

Aplikacje zapewniające dostęp do audiobooków, ebooków, podcastów czy muzyki świetnie się podczas urlopu czy w trakcie sprzątania, w przerwie na kawę oraz wtedy, gdy gotujemy obiad. Dlatego T-Mobile w ramach nowej odsłony akcji „Dobrze, że jesteś” przygotował dla swoich klientów indywidualnych niespodziankę w postaci 30-dniowego, bezpłatnego dostępu do subskrypcji Empik Go Max i Empik Music. Będzie on czekać na odebranie w aplikacji Mój T‑Mobile.

Jak skorzystać z promocji?

Aby odebrać bonus, wystarczy w dniach 13-17 maja 2022 roku zalogować się do aplikacji Mój T‑Mobile i pobrać unikalny kod rabatowy. Następnie, najpóźniej 17 maja do końca dnia, należy wejść na stronę www.empik.com/gofree i wpisać kod, zalogować się lub zarejestrować konto w empik.com i podpiąć kartę płatniczą. Ostatnim krokiem jest ściągnięcie aplikacji Empik Go i Empik Music. Z rozwiązania można korzystać na dwóch urządzeniach.

Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z subskrypcji. Jeśli jednak nie zrobi tego do końca bezpłatnego okresu 30 dni, zostanie naliczona opłata za następny miesiąc w wysokości 44,99 zł. Promocja nie obejmuje osób posiadających aktywną usługę subskrypcyjną Empik Music.

Z prezentu mogą skorzystać abonenci T‑Mobile (T, T DATA, Rodzina), a także osoby korzystające z oferty na kartę (GO!, Frii) lub MIX (Frii Mix).

Źródło zdjęć: Shutterstock, T-Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile