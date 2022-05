Na tej majowej promocji T-Mobile zyskasz 100 zł

T-Mobile rusza w maju z nową promocją, na której można zaoszczędzić 100 zł. Operator proponuje taniej smartfon Motorola Moto G31 z ekranem OLED i aparatem 50 Mpix – bez umowy, a do tego w ratach 0%.

T-Mobile przygotował majowy rabat na telefon Motorola Moto G31. Teraz można go kupić u operatora taniej w ratach 0% – w dowolnym momencie, bez potrzeby zawierania umowy abonamentowej. Chętni mogą oczywiście skorzystać również z takiej opcji i podpisać umowę w planach Oferta S, Oferta M Nielimitowana i Oferta L Nielimitowana.

Niezależnie od formy zakupu T-Mobile obniża cenę urządzenia do 799 zł ze standardowej kwoty 899 zł, a więc w kieszeni zostaje 100 zł. Propozycja jest dostępna dla każdego – klientów magentowej sieci oraz osób, które planują jedynie zakup telefonu w T-Mobile. Promocja trwa od 10 do 23 maja.

Motorola Moto G31 – co to za smartfon?

Motorola Moto G31 to jeden z ciekawiej wyposażonych smartfonów z niższej półki cenowej. Największym atutem urządzenia jest na pewno rzadko spotykany w tym segmencie ekran OLED o przekątnej 6,4 cala i rozdzielczości Full HD+.

Kuszący może być także zestaw trzech tylnych aparatów, z głównym o rozdzielczości 50 Mpix (f/1,8, PDAF), szerokokątnym 8 Mpix i makro 2 Mpix. Z przodu znalazł się z kolei aparat 16 Mpix.

Moc do pracy Moto G31 dostarcza układ MediaTek Helio G85, wspierany przez 4 GB pamięci RAM i 64 GB pamięci UFS. Smartfon oferuje łączność LTE, Wi-Fi ac, Bluetooth 5.0, NFC, a lokalizację ułatwia moduł GPS, GLONASS i Galileo. Jest wyjście audio 3,5 mm oraz hybrydowe złącze na karty microSD.

Motorola Moto G31 wyposażona jest w akumulator o pojemności 5000 mAh, a całością zarządza Android 11.

Zobacz: Orange Flex ma 3 lata! Urodzinowe niespodzianki czekają

Zobacz: Plus pozamiatał! Daje 1500 GB do wykorzystania przez lata

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, T-Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile