Orange rozbudowuje sieć 5G w paśmie C. Ma już tyle stacji

Orange nie poddaje się wakacyjnemu nastrojowi i intensywnie pracuje nad rozbudową sieci 5G w paśmie C. W lipcu operator włączył ponad 200 stacji bazowych z szybkim internetem mobilnym.

Zasięg 5G w paśmie C dostarczany jest w Orange przez blisko 2100 stacji bazowych, rośnie też liczba miast i miejscowości z zasięgiem. Szybki internet 5G działa już m.in. w Gdyni.

Mocno inwestujemy w sieć 5G w paśmie C, które pozwala dostarczać mobilny internet o prędkości nawet ponad 1 Gb/s. Mamy już uruchomionych 2098 stacji bazowych w ponad 280 miastach i miejscowościach. Moje @MiastoGdynia jest jednym z nich

– podał dziś Wojtek Jabczyński, rzecznik Orange na platformie X.

Miesiąc temu Orange chwalił się, że ma 1897 stacji bazowych w paśmie C. Oznacza to, że w lipcu przybyło ich 201. W pierwszym miesiącu wakacji pomarańczowy operator prześcignął nawet T-Mobile, z którego danych wynika, że w lipcu ruszyło 187 stacji z usługą 5G Bardziej. Magentowy operator w sumie ma jednak więcej stacji bazowych działających w tym standardzie – 2800.

Orange ruszył z 5G w paśmie C w styczniu 2024 r., równolegle z T-Mobile. Pomarańczowy operator obcuje, że do końca roku zwiększy liczbę stacji do 3 tysięcy, co zapewni dostępność szybkiego 5G dla ponad 25% populacji Polski w 350 miastach i miejscowościach w całym kraju.

Orange uruchamia stacje 5G w paśmie C tam, gdzie są największe potrzeby na zwiększenie zasięgu, zwłaszcza w tych miejscach, gdzie sieć jest najbardziej przestarzała. Na wakacje uruchomił też nowy standard w rejonach chętnie odwiedzanych przez turystów, zwłaszcza nad morzem i w górach.

