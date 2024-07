Orange Flex i nju subskrypcja zyskują ważne udogodnienie

Wysyłanie SMS-ów przez Wi-Fi umożliwia komunikację w miejscach bez zasięgu sieci komórkowej, wykorzystując jedynie połączenie internetowe. To rozwiązanie zwiększa bezpieczeństwo danych i pozwala unikać dodatkowych kosztów, zwłaszcza podczas podróży zagranicznych

Technologia obsługi SMS-ów po sieci Wi-Fi, znana również jako SMSoIP (SMS over IP) lub SMS w Wi-Fi Calling, jest nowoczesnym rozwiązaniem, które umożliwia przesyłanie wiadomości tekstowych za pomocą infrastruktury sieciowej IMS (IP Multimedia Subsystem). IMS jest platformą, która umożliwia dostarczanie różnorodnych usług multimedialnych, w tym połączeń głosowych, wideo oraz właśnie wiadomości tekstowych. Korzystają z niej również inne technologie komunikacyjne, takie jak VoLTE (Voice over LTE), VoWiFi (Voice over WiFi) czy ViLTE (Video over LTE).

Korzyści z przesyłania SMS-ów przez Wi-Fi

Główną zaletą korzystania z SMSoIP jest możliwość wysyłania SMS-ów w miejscach, gdzie brak jest zasięgu sieci komórkowej. Taka niedogodność może wystąpić w górskich schroniskach, na promach czy w odległych hotelach, gdzie jedyną dostępną opcją łączności jest sieć Wi-Fi. W takich lokalizacjach technologia ta pozwala na swobodną komunikację. Co więcej, SMS-y wysyłane za pomocą SMSoIP są bezpieczniejsze niż wiadomości przesyłane przez popularne komunikatory internetowe. Dzieje się tak, ponieważ cały proces przesyłania odbywa się w zamkniętej sieci operatora, bez angażowania zewnętrznych serwerów dostawców Internetu. Zapewnia to lepszą autoryzację i autentykację wiadomości.

Technologia SMS w Wi-Fi Calling jest szczególnie przydatna dla osób podróżujących za granicę. Dzięki niej można uniknąć nieprzewidzianych opłat roamingowych za wysyłanie wiadomości tekstowych. Warto jednak pamiętać o włączeniu trybu samolotowego przed wysłaniem SMS-a przez Wi-Fi, aby upewnić się, że telefon nie spróbuje wysłać wiadomości za pomocą sieci komórkowej. Jest to szczególnie istotne, ponieważ telefon automatycznie wybiera najodpowiedniejszą technologię do wysyłania wiadomości. Może to prowadzić do nieprzewidzianych kosztów.

Jak korzystać z SMS w Wi-Fi Calling?

Usługa SMSoIP jest bezpłatna i aktywuje się automatycznie, pod warunkiem, że korzysta się z kompatybilnego telefonu. Na stronie Orange dostępna jest lista urządzeń wspierających tę technologię, a także informacje na temat konieczności posiadania aktualnego oprogramowania. Należy również zwrócić uwagę na pewne ograniczenia technologiczne – SMSoIP nie jest dostępna dla użytkowników korzystających z dodatkowej karty SIM o tym samym numerze, co dotyczy użytkowników usług Orange Flex i Orange z usługą ekstra karta eSIM. W takich przypadkach SMS-y będą wysyłane za pomocą sieci komórkowej i rozliczane zgodnie z cennikiem roamingowym.

Technologia SMSoIP oferuje wygodne i bezpieczne rozwiązanie dla wysyłania wiadomości tekstowych w miejscach bez zasięgu sieci komórkowej oraz podczas pobytu za granicą. Dzięki integracji z platformą IMS, użytkownicy mogą cieszyć się niezawodnością i bezpieczeństwem swoich komunikacji, unikając jednocześnie dodatkowych kosztów. Warto więc korzystać z tej nowoczesnej technologii, aby zawsze być w kontakcie, niezależnie od miejsca i warunków.

Zobacz: Orange za miesiąc pokaże nową ofertę. Będzie więcej za tyle samo

Zobacz: Orange ma pod górkę w Malcu. Mieszkańcy nie chcą masztu

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: Orange