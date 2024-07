T-Mobile z coraz większym zasięgiem 5G Bardziej. W lipcu nie próżnował

T-Mobile nie zwalnia tempa. Magentowy operator co tydzień uruchamia 5G w paśmie C na nowych stacjach, a ich łączna liczba osiągnęła właśnie okrągłe 2800.

T-Mobile rozbudowuje zasięg 5G w paśmie C, czyli inaczej mówiąc – w 5G Bardziej. W ostatnich dniach tempo prac nieco spadło, ale i tak co tydzień przybywają nowe obiekty z dostępem do szybkiego internetu mobilnego ponad 1 Gb/s.

T-Mobile ma 2800 stacji z 5G Bardziej

W cotygodniowym zestawieniu T-Mobile poinformował, że w ostatnich dniach uruchomił 19 nowych stacji z 5G Bardziej i dotarł z sygnałem do Broczyna, Zawiercia i Pyrzyc. Od tego tygodnia na lepszy zasięg mogą też liczyć mieszkańcy Kłodawy, Legionowa, Wałbrzycha i Zgierza. W sumie T-Mobile ma już 2800 stacji bazowych z 5G w paśmie C.

Tydzień wcześniej T-Mobile informował o włączeniu 5G Bardziej na 34 nowych stacjach, gdy sygnał dotarł do Wąbrzeźna, Knurowa i Mławy. Zasięg 5G Bardziej poprawił się od tego czasu w Gdańsku, Malborku i Władysławowie.

W sumie jednak cały miesiąc przyniósł imponującą rozbudowę sieci T-Mobile. Od 4 lipca operator pochwalił się w sumie 187 stacjami z 5G Bardziej.

T-Mobile uruchomił 5G w paśmie C 19 stycznia 2024 r., zajmując blok częstotliwości o szerokości 100 MHz z zakresu 3,7-3,8 GHz. Usługa 5G Bardziej gwarantuje dostęp do internetu mobilnego z prędkością do 1,1 Gb/s podczas pobierania i 100 Mb/s podczas wysyłania. Z oferty mogą korzystać klienci wszystkich ofert T-Mobile.

