Pędź do Żabki. T-Mobile daje nielimitowany internet na pół roku

T-Mobile i Żabka ruszają z nową akcją promującą markę Red Bull MOBILE. Od dziś w zielonych sklepach można kupić startery z całkowicie nielimitowanym internetem w telefonie przez pół roku.

Red Bull MOBILE to oferta przygotowana wspólnymi siłami marki Red Bull oraz operatora T-Mobile. Osoby, które zdecydują się na zakup startera (umożliwiającego zakup subskrypcyjny) lub przeniesienie numeru do Red Bull MOBILE, otrzymają pół roku nielimitowanego internetu oraz nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y do wszystkich sieci komórkowych i na numery stacjonarne w kraju i w roamingu w Unii Europejskiej.

Pół roku internetu za 1 zł

Za pierwszy miesiąc subskrypcji użytkownicy zapłacą jedynie 1 zł, a po zakończeniu promocyjnego okresu – 40 zł za 30 dni, z uwzględnieniem 5 zł rabatu za zgody marketingowe. Po 6 miesiącach z nielimitowanym pakietem danych klient będzie miał do dyspozycji solidną paczkę 60 GB na 30 dni. W mobilnej aplikacji Red Bull MOBILE będą dodatkowo czekać specjalne atrakcje jak choćby udział w cotygodniowych redbullowych konkursach, czyli tzw. dropach. Wystarczy co tydzień zaglądać do aplikacji, by rozwiązywać quizy i wygrywać nagrody.

Osoby, które zdecydują się na zakup startera stacjonarnie w sklepach Żabka, będą mogły za darmo odebrać dowolną przekąskę Haps.

Subskrypcyjna oferta Red Bull MOBILE to nie wymaga podpisywania długoterminowej umowy, gwarantuje możliwość rezygnacji w dowolnym momencie i łatwe zarządzanie kontem i usługami z poziomu aplikacji.

Źródło zdjęć: Marian Szutiak Telepolis.pl

Źródło tekstu: Żabka, T-Mobile