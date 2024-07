T-Mobile ma nowy prezent. Skorzystasz, zaoszczędzisz 500 zł

T-Mobile ruszył dzisiaj z promocją na darmowy, nielimitowany internet mobilny na 30 dni, ale ma też inną okazję, z której skorzystają uczestnicy programu Magenta Moments. Można zaoszczędzić nawet 500 zł.

T-Mobile rusza z kolejną odsłoną akcji, w której nagradza swoich klientów za staż w sieci.

Zobacz: T-Mobile: za darmo nielimitowany internet 5G na 30 dni

Vouchery o wartości nawet 500 zł

W tej edycji T-Mobile przygotował kody na vouchery umożliwiające rezerwacje noclegu w jednym z 700 tys. hoteli na całym świecie. Kody można zrealizować na dedykowanej stronie Travel Credits powered by Expedia.

Im większy staż w magentowej sieci, tym większa zniżka, nawet do 500 zł. Osoby, które są w T-Mobile 1-5 lat, otrzymają 110 zł rabatu. Klienci, którzy spędzili u operatora od 6 do 14 lat, mogą liczyć na prezent o wartości 200 zł. Z kolei osoby, które po stronie Magenty pozostają 15 lat lub dłużej, zgarną voucher o najwyższej kwocie, 500 zł.

By odebrać kod na voucher, wystarczy w aplikacji „Mój T-Mobile” w Programie Magenta Moments odblokować ofertę za 150 serc. Voucher umożliwi rezerwację online, na dedykowanej stronie Travel Credits powered by Expedia.

Można odebrać kod do 31 lipca lub do wyczerpania puli kodów, dlatego warto się pospieszyć. Po odblokowaniu użytkownicy znajdą kod w zakładce „Moje odblokowane oferty”.

Co ważne, voucher może być wykorzystany na wiele rezerwacji do 31 stycznia 2025 r. W przypadku każdej z nich powinien on jedynie pokryć maksymalnie 20% całkowitej kwoty, którą klient ma do zapłacenia.

Zobacz: T-Mobile odświeża swoją aplikację. Na te nowości czekałeś

Zobacz: T-Mobile bierze 5G Bardziej i rusza w Polskę

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Mieszko Zagańczyk (Telepolis.pl)

Źródło tekstu: T-Mobile