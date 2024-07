T-Mobile: za darmo nielimitowany internet 5G na 30 dni

T-Mobile ma nowości w ofercie Magenta Moments. Wśród bonusów jest nielimitowany internet nawet na 30 dni w prezencie. Z promocji skorzystają klienci abonamentowi, na kartę i mix.

Nielimitowany internet w prezencie do wykorzystania na terenie całej Polski czeka na uczestników programu Magenta Moments. Klienci abonamentowi będą mogli skorzystać z usługi przez 30 dni. Natomiast posiadacze oferty na kartę (taryfa GO!) i mix (Frii MIX) otrzymają usługę na 14 dni. Można ją aktywować jeden raz od 25 lipca do 31 sierpnia w aplikacji „Mój T-Mobile”.

Aktywację bonusu można zlecić po zalogowaniu się do aplikacji Mój T-Mobile i wybraniu odpowiedniej opcji w zakładce „Usługi dodatkowe”

Darmowy dostęp do nielimitowanego 5G Bardziej

W czasie trwania promocji klienci magentowego operatora mogą w pełni korzystać z dostępu do usługi 5G Bardziej, czyli szybkiego internetu mobilnego w 5G w paśmie C, z prędkością ponad 1 Gb/s.

Nie ma ograniczenia co do objętości danych ani szacunkowej prędkości maksymalnej. Z promocji można skorzystać tylko w Polsce. W przypadku klientów na kartę i mix istnieje wymóg dodatniego salda konta i możliwości wykonywania połączeń wychodzących.

Szczegóły w regulaminach: abonament oraz oferta na kartę i mix.

