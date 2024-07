T-Mobile daje pakiety GB. Wykorzystasz je w roamingu

T-Mobile na wakacje przygotował nowe pakiety z bezpłatnymi gigabajtami do wykorzystania w roamingu. Oferty przewidziane są dla klientów abonamentowych, jak również ofert na kartę i MIX.

Na stronie T-Mobile pojawiły się regulaminy trzech nowych ofert, w których można otrzymać bezpłatne paczki gigabajtów do wykorzystania w roamingu.

Pakiet GB w abonamencie

„Pakiet 1GB w roamingu w UE na 30 dni od T-Mobile” to oferta skierowana do użytkowników z abonamentem, w tym także klientów biznesowych. Korzystając z tej okazji, klient będzie mógł aktywować bezpłatny pakiet 1 GB do wykorzystania przez 30 dni w Strefie Roamingowej 1A, obejmującej kraje Unii Europejskiej. Szczegółowa lista terytoriów tej strefy znajduje się w cenniku roamingowym dla właściwej taryfy.

Bezpłatny bonus można aktywować do 31 sierpnia 2024 r. poprzez aplikację Mój T-Mobile. Bonus jest usługą jednorazową, nie odnawia się automatycznie i można go aktywować tylko jeden raz. W przypadku aktywacji płatnych pakietów „Travel&Surf UE” w pierwszej kolejności zużywane będą dane z bonusu 1 GB. Regulamin.

Pakiet GB w ofercie Frii MIX

Druga oferta to „Pakiet 5 GB na 30 dni w roamingu w UE” dla abonentów oferty Frii MIX. W tym przypadku użytkownicy otrzymują bezpłatną paczkę 5 GB mobilnego internetu do wykorzystania w ciągu 30 dni w Strefie Roamingowej 1A (kraje Unii Europejskiej) oraz Albanii, Czarnogórze i Macedonii. Warunkiem skorzystania z bonusu jest posiadanie karty SIM umożliwiającej wykonywanie połączeń wychodzących oraz dodatniego salda konta.

Aktywację bonusu można zlecić po zalogowaniu się do aplikacji Mój T-Mobile i wybraniu odpowiedniej opcji w zakładce „Usługi dodatkowe”. Jest na to czas do 31 lipca 2024 r. W przypadku aktywacji płatnego pakietu „Travel&Surf UE” jednostki z bonusu 5 GB zostaną wykorzystane w pierwszej kolejności. Regulamin.

Pakiet GB w T-Mobile na kartę

Magentowy operator oferuje też „Pakiet 5 GB na 30 dni w roamingu w UE” dla użytkowników T-Mobile na kartę (taryfa GO!). Analogicznie jak w przypadku MIX-a, okazja dostępna będzie do 31 lipca 2024 r., a bezpłatny pakiet 5 GB działa przez 30 dni od dnia aktywacji. Obejmuje jednak tylko Strefę Roamingową 1A.

Warunkiem odebrania 5 GB jest posiadanie karty SIM umożliwiającej wykonywanie połączeń wychodzących oraz dodatniego salda konta. Aktywacja jest możliwa poprzez aplikację Mój T-Mobile. Pakiet zużywany jest przed jednostkami z płatnego pakietu „Travel&Surf UE”. Regulamin.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl