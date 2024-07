T-Mobile: 1000 zł wpada do kieszeni. Oto co trzeba zrobić

T-Mobile wystartował z kolejną odsłoną akcji, w której zachęca do oddawania starych, nieużywanych już smartfonów. Korzyści? Można nie tylko wykazać się troską o naturę, ale także zaoszczędzić 700 zł lub nawet 1000 zł.

T-Mobile prowadzi stałą zbiórkę starych, nieużywanych już telefonów, które zalegają w naszych szufladach. Jednocześnie wprowadza różne bonusy, które mają dodatkowo zachęcić do przyłączenia się do akcji.

Jak to działa? Wystarczy odnaleźć stary, nieużywany już telefon i przynieść do salonu T-Mobile. Tam czekają specjalne pojemniki gromadzące urządzenia do recyklingu. Dzięki akcji ze smartfonów uda się odzyskać cenne metale szlachetne, które mogą zostać wykorzystane ponownie.

Na inicjatywie zyska nie tylko natura, Do każdego klienta, który odda stary telefon, trafi zniżka 100 zł na nowy smartfon. Jest jeszcze coś: korzystając dodatkowo ze specjalnej oferty na Samsunga Galaxy S23 FE, telefon można kupić łącznie aż do 1000 zł taniej.

Z kolei wybierając Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G, który również jest objęty ofertą specjalną w lipcu, klient zapłaci łącznie do 700 zł taniej.

październik 2023 187 g, 7.98 mm grubości 8 GB RAM 256 GB - 200 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix + 16 Mpix 6.67" - AMOLED (1220 x 2712 px, 446 ppi) Snapdragon 7s Gen 2, 2,40 GHz Android v.13.0 5100 mAh, USB-C

Więcej informacji o akcji na tej stronie: https://www.t-mobile.pl/eko/recykling.

Ekoprezent za serca

Specjalna propozycja czeka także na osoby, które do 31 lipca odblokują ofertę za 100 serc w aplikacji „Mój T-Mobile”, a następnie odwiedzą Magenta Experience Centre w Westfield Mokotów przy ul. Wołoskiej 12 w Warszawie. Klienci, którzy poinformują pracownika na miejscu o chęci skorzystania z oferty i pokażą kod w aplikacji, otrzymają wyjątkową torbę: shopperkę z limitowanej edycji, stworzoną ze starych billboardów T-Mobile. Warto się pospieszyć – liczba podarunków jest ograniczona.

Zobacz: T-Mobile daje bonusowe gigabajty i pierwszy miesiąc za darmo

Zobacz: T-Mobile ma nowe stacje 5G Bardziej. W czerwcu postawił ich ponad 100

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, T-Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile