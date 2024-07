T-Mobile daje bonusowe gigabajty i pierwszy miesiąc za darmo

T-Mobile szaleje. Po wprowadzeniu promocji z paczką 7200 GB ekstra przez rok magentowy operator kusi kolejną okazją. W ofercie na kartę daje pierwszy miesiąc za darmo.

Po uruchomieniu oferty, dzięki której użytkownicy pakietu GO! L w T-Mobile na kartę mogą zyskać nawet 7200 GB ekstra przez rok (12x 600 GB z ofertą za 45 zł co 30 dni), T-Mobile ogłosił dodatkową, związaną z tym promocję, dając pierwszy miesiąc cyklicznej oferty za darmo.

Zobacz: T-Mobile daje bonus 7200 GB. Zobacz jak odebrać

T-Mobile: miesiąc masz za darmo

W nowej okazji T-Mobile klient otrzymuje możliwość bezpłatnego korzystania z cyklicznej oferty GO! L i „Rok Internetu” przez pierwsze 30 dni.

Jak to zrobić? Wystarczy, że klient kupi starter za 5 zł i w ciągu 30 dni od aktywacji karty SIM włączy bezpłatną ofertę GO! L (o wartości 45 zł) i „Rok Internetu” w aplikacji „Mój T-Mobile”.

Dzięki temu na start użytkownik zyskuje dostęp do nielimitowanych rozmów, SMS-ów, MMS-ów oraz 30 GB z oferty GO! L, a do tego 600 GB z oferty „Rok Internetu”, z których może korzystać bezpłatnie przez pierwsze 30 dni.

Po upływie darmowych 30 dni oferta GO! L odnowi się automatycznie za 45 zł. Wystarczy, że klient zapewni na koncie środki na jej odnowienie.

Co równie ważne – kwota 5 zł na starterze zostaje do wykorzystania przez użytkownika na dowolne usługi.

7200 GB ekstra przez rok

W ogłoszonej kilka dni temu promocji operator zwiększył pulę GB w T-Mobile na kartę w usłudze „Rok Internetu” dostępnej w ofercie na kartę GO! L. Co 30 dni klienci usług prepaid mogą otrzymać aż 600 GB ekstra z ofertą za 45 zł co 30 dni.

Otrzymane w ten sposób paczki danych są ważne przez 365 dni od momentu aktywowania pierwszej z nich. Razem do zgarnięcia jest nawet 7200 GB ekstra przez rok (12x 600 GB) z ofertą za 45 zł co 30 dni. W ofertach „GO! M” lub „GO! M +UA ” do odebrania jest 2400 GB (12x 200 GB).

Zobacz: T-Mobile ma nowe stacje 5G Bardziej. W czerwcu postawił ich ponad 100

Zobacz: Przydatny kod w Play. Warto go zapamiętać

