T-Mobile odświeża swoją aplikację. Na te nowości czekałeś

T-Mobile wprowadza przydatne zmiany w swojej aplikacji, oferując użytkownikom takie udogodnienia takie, wymiana karty SIM na eSIM, płatności Apple Pay czy możliwość skorzystania z paczkomatu InPost.

T-Mobile Polska nie przestaje zaskakiwać swoich klientów, wprowadzając kolejne udogodnienia w aplikacji Mój T-Mobile. Są wśród nich nowa skrzynka odbiorcza, możliwość wymiany karty SIM na eSIM, opcja odbioru zamówień w paczkomatach InPost czy płatności przez Apple Pay. Dzięki tym funkcjom, klienci magentowego operatora mają jeszcze szybciej i wygodniej zarządzać swoimi usługami.

Nowa skrzynka odbiorcza i łatwiejsze zarządzanie wiadomościami

Użytkownicy aplikacji Mój T-Mobile mogą teraz korzystać z nowej skrzynki odbiorczej, która pozwala na przechowywanie otrzymanych powiadomień przez maksymalnie 30 dni. Dzięki tej funkcji, nie trzeba już się martwić o utratę ważnych informacji – wszystkie wiadomości będą w jednym miejscu. Aby uzyskać dostęp do skrzynki odbiorczej, wystarczy kliknąć ikonę dzwoneczka na ekranie głównym aplikacji. Informacja przy ikonie będzie wskazywać liczbę nowych powiadomień, co powinno ułatwić ich śledzenie. Skrzynka odbiorcza jest dostępna w aplikacji dla systemów Android od wersji aplikacji 24.7.32 oraz iOS od wersji 25.2.3.

Wymiana karty SIM na eSIM, czyli krok w przyszłość

T-Mobile wprowadza również możliwość wymiany tradycyjnej karty SIM na nowoczesną eSIM. Proces jest bardzo prosty i dostępny w aplikacjach Mój T-Mobile, Moja Heyah oraz RedBull Mobile. Wystarczy wejść do sekcji Ustawienia w szczegółach numeru, a następnie przejść do Szczegółów karty SIM i wybrać opcję Wymień na nową kartę eSIM. Po potwierdzeniu operacji za pomocą jednorazowego hasła SMS, instrukcje instalacji eSIM z QR kodem zostaną przesłane na podany adres e-mail.

Szybka i wygodna dostawa do paczkomatu InPost

Kolejną nowością jest możliwość odbioru zamówionego sprzętu w paczkomatach InPost. Opcja ta jest dostępna dla klientów przedłużających umowę za pośrednictwem aplikacji. Dzięki temu, zamiast oczekiwać na kuriera, klienci mogą szybko i wygodnie odebrać swoje zamówienie w dogodnym dla siebie czasie i miejscu.

Nowoczesne i szybkie płatności przez Apple Pay

Dla użytkowników urządzeń z systemem iOS, T-Mobile wprowadził możliwość dokonywania płatności przez Apple Pay. Ta długo oczekiwana nowość pozwala na szybkie i bezpieczne opłacanie doładowań i faktur. Aby skorzystać z Apple Pay, wystarczy zaktualizować aplikację Mój T-Mobile do wersji 25.2.3, a następnie wybrać tę metodę płatności podczas dokonywania transakcji.

Nowości w aplikacji Mój T-Mobile to ważny krok w stronę jeszcze większej wygody i funkcjonalności dla klientów. Nowa skrzynka odbiorcza, eSIM, dostawa do paczkomatów InPost oraz płatności przez Apple Pay to udogodnienia, które powinny ułatwić codzienne korzystanie z usług magentowego operatora. Warto więc zaktualizować aplikację i skorzystać z nowych funkcji. Dzięki nim zarządzanie kontem stanie się jeszcze łatwiejsze i bardziej intuicyjne.

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl

Źródło tekstu: T-Mobile