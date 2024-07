T-Mobile rozbudował sieć. Przybyło prawie 100 stacji z 5G w paśmie C

T-Mobile nie zwalnia tempa i niestrudzenie rozbudowuje zasięg telefonii 5G w paśmie C, czyli inaczej – 5G Bardziej. W ostatnim tygodniu przybyło blisko 100 nowych stacji.

T-Mobile już na dobre odsadził innych operatorów w rozbudowie zasięgu 5G w paśmie C. Operator ruszył z nowym standardem sieci w styczniu, na początku marca udało mu się osiągnąć deklarowany na starcie pułap 2 tysięcy stacji, ale na tym nie poprzestał. Co miesiąc uruchamiane są nowe obiekty, a dziś magentowy operator pochwalił się wynikami kolejnego tygodnia prac.

Zobacz: T-Mobile ma nowe stacje 5G Bardziej. W czerwcu postawił ich ponad 100

W ostatnich kilku dniach T-Mobile włączył aż 96 nowych stacji bazowych z 5G w paśmie C. Dzięki temu ma ich już łącznie 2748, najwięcej z polskich operatorów. W tym czasie sygnał 5G Bardziej pojawił się w Kętrzynie, Szklarskiej Porębie i Wieliczce. Operator poprawił także zasięg w Augustowie, Gnieźnie oraz Sopocie.

96 nowych stacji w ciągu tygodnia to bardzo dobry wynik, raczej trudny do utrzymania przez T-Mobile na stałe. Dla porównania tydzień temu operator chwalił się włączeniem 38 nowych obiektów, gdy sygnał zawitał w Santoku, Sławie i Wiązownicy, a także wzmocniony został w Bydgoszczy, Gliwicach i Zakopanem.

Jeszcze wcześniej, na początku lipca T-Mobile informował o 45 nowych stacjach, włączonych do sieci w ciągu tygodnia. Wówczas 5G w paśmie C dotarło do Kruszwicy, Kosakowa oraz Myszkowa, a sygnał uległ wzmocnieniu w Gliwicach, Kielcach, Łodzi, Mielcu i Płocku.

T-Mobile uruchomił 5G w paśmie C 19 stycznia 2024 r., zajmując blok częstotliwości o szerokości 100 MHz z zakresu 3,7-3,8 GHz. Usługa 5G Bardziej gwarantuje dostęp do internetu mobilnego z prędkością do 1,1 Gb/s podczas pobierania i 100 Mb/s podczas wysyłania. Z oferty mogą korzystać klienci wszystkich ofert T-Mobile.

Zobacz: T-Mobile bierze 5G Bardziej i rusza w Polskę

Zobacz: T-Mobile chwali się szybkością. Tak działa 5G Bardziej

