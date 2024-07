T-Mobile T Phone 2 Pro, czyli dlaczego nie ufam operatorom (test)

T Phone 2 Pro to kolejna generacja smartfona sygnowanego przez T-Mobile. Czy warto skusić się na telefon z logo operatora? Sprawdzamy!

T Phone 2 Pro to kolejna generacja niedrogiego przygotowanego dla swoich klientów przez T-Mobile. Urządzenie ma kusi potencjalnych użytkowników obsługą 5G oraz rozsądną ceną, wynoszącą 1499 zł.

Wygląd i wykonanie

Głównym wyróżnikiem T Phone 2 Pro ma być jego niska cena i… to widać. Urządzenie wygląda estetycznie, ale bynajmniej nie próbuje ukrywać swojego budżetowego charakteru. Plastikowa obudowa, praktycznie żadnych zdobień, szerokie ramki – ot, znajdziemy tu sporo elementów, które na co dzień kojarzą się ze sprzętem dużo tańszym.



Przedni panel urządzenia to przede wszystkim duży wyświetlacz o przekątnej 6,8” pokryty taflą szkła hartowanego. Ta ostatnia jest zakrzywiona przy krawędziach, ale to niestety nie oznacza, że ramki wokół ekranu wydają się mniejsze. Wręcz przeciwnie, spory kawał plastiku wystaje poza część pokrytą szkłem, co przekłada się na wspomniane wcześniej wrażenie „taniości”.



Plecki to na dobrą sprawę pojedynczy kawał matowego plastiku. Jedynym wyróżniającym się elementem jest wyspa aparatu, nachodząca delikatnie na boczną krawędź. Jest ona stosunkowo mała, przez co wygląda wręcz nieproporcjonalnie. Co warto zauważyć, zastosowane tutaj tworzywo jest przyjemne w dotyku, choć podejrzewam, że z czasem będzie się łatwo rysować i przecierać.

Boczne ramki to jeszcze więcej plastiku. Wykończone zostały na wysoki połysk, przez co łatwo zbierają odciski palców. Jeśli natomiast chodzi o rozmieszczenie elementów, nie ma tu większych ekscesów. Na uwagę zasługuje co najwyżej przycisk zasilania zintegrowany ze skanerem linii papilarnych. Wyróżnia się on swoim czerwonym kolorem.

Jak już wspomniałem, obudowa urządzenia wykonana została niemal w całości z plastiku. Wyjątek stanowi pojedyncza tafla szkła, która zabezpiecza wyświetlacz. Spasowanie elementów jest poprawne, choć niekoniecznie adekwatne do ceny urządzenia. Szczególnie miejsce, gdzie wyświetlacz łączy się z boczną ramką wygląda jak w telefonach poniżej 1000 zł, a nie w porządnym modelu ze średniej półki.



Komfort obsługi jest zupełnie OK. Co prawda korzystanie z telefonu jedną ręką jest w najlepszym razie uciążliwe – zasługa wyświetlacza o przekątnej 6,8” – ale poza tym trudno się do czegoś przyczepić.

Wyświetlacz

T Phone 2 Pro wyposażony został w wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,8” i rozdzielczości 1080 x 2436. Przekłada się to na zagęszczenie pikseli na poziomie ok. 392 PPI. Ciekawostka, ekran w T Phone 2 Pro posiada odświeżanie na poziomie 120 Hz, czym różni się od wersji na rynek amerykański (T-Mobile REVVL 7 Pro).

Jasność

maksymalna Temperatura

bieli Kontrast Pokrycie

gamutów Błąd ΔE Auto: 551 cd/m²

Ręcznie: 550 cd/m² 7295K n/d sRGB:100%

Adobe RGB: 93,5%

DCI-P3: 98,8% Średni: 3,4

Maksymalny: 11,04



Ekran to bez wątpienia jeden z najmocniejszych aspektów urządzenia. Charakteryzuje się świetnym pokryciem najważniejszych gamutów, zupełnie przyzwoitą kalibracją i sensowną jasnością maksymalną. Wszystko jest czytelne i wygląda atrakcyjnie.

Interfejs i funkcjonalność

Nowy smartfon spod szyldu T-Mobile pracuje pod kontrolą Androida 14. Co ważne, mamy tu do czynienia z „czystym” interfejsem bez nakładki producenta. Producent obiecuje dwie duże aktualizacje systemu oraz łącznie pięć lat łatek bezpieczeństwa.



Sam interfejs wypada bardzo dobrze. „Czysty” Android jest w dzisiejszych czasach funkcjonalny, intuicyjny w obsłudze oraz oferuje satysfakcjonujący zakres dostępnych opcji personalizacji. Miło ze strony producenta, że nie zdecydował się tego popsuć, wprowadzając własną nakładkę tylko dla zasady.



Nie musimy się także obawiać o nadmierną liczbę zbędnych aplikacji, bo tu dostajemy taki zestaw minimum. Poza obowiązkowym pakietem Google nie znajdziemy w zasadzie żadnych dodatków, które nie byłyby częścią samego Androida.



T Phone 2 Pro obsługuje łączność 5G, co ma stanowić jeden z jego głównych atutów. Mamy tu także funkcję dual SIM oraz eSIM. To ostatnie to w tej cenie rzadkość, a zarazem duży plus bohatera testu. Oprócz tego telefon oferuje obsługę Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.2 i NFC, a także łączność przewodową o szybkościach rzędu USB 3.0.

Podzespoły i wydajność

Bohater testu wyposażony został w procesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1. Oprócz tego na pokładzie znajdziemy układ graficznych Adreno 710, 8 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej.

Wydajność ogólna Antutu 10 Geekbench 6 AI Benchmark Jeden rdzeń Wszystkie rdzenie Google Pixel 8a 934740 1627 3349 703 Infinix Hot 20 5G - 768 1645 29,7 Infinix Hot 30i 258882 376 1306 38 Infinix Note 30 Pro 415005 732 2014 56,0 Infinix Note 40 435804 731 2004 73,7 Infinix Note 40 Pro 426707 741 2024 73,6 Infinix Note 40 Pro+ 5G 452748 916 2287 73,9 Infinix Zero 30 5G 761697 987 3340 156 Motorola Edge 40 Neo 526405 1049 2544 185 Motorola Moto G24 Power 275824 414 1410 38,1 Motorola Moto G84 5G 450220 906 2031 73,1 Nothing Phone (2a) 693102 1142 2614 398 OnePlus Nord CE 3 Lite 5G - 889 2036 59,4 OPPO Reno10 Pro 5G 628872 1013 2794 410 OPPO Reno12 Pro 5G 636220 497 2009 381 Samsung Galaxy A15 383821 723 1871 48,2 Samsung Galaxy A34 5G 566496 - 2165 125 Samsung Galaxy A35 616296 1021 2922 114 Samsung Galaxy A55 740618 1167 3452 107 Sony Xperia 10 V 345193 905 2094 44 Tecno Spark 20 Pro+ 421219 743 2031 73 T Phone 2 Pro 407736 947 2688 349 Xiaomi Poco X6 Pro 5G 1430773 1395 4202 1917 Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G 795273 1126 2684 427



Wydajność urządzenia nie powala. Testy benchmarkowe sugerują, że mamy tu do czynienia z poziomem urządzeń budżetowych. Ba, telefony o podobnej i mocy obliczeniowej, i cenie można było znaleźć w sklepach dobre dwa lata temu. Na całe szczęście korzystając z mniej wymagających funkcji urządzenia – przeglądanie Internetu, korzystanie z aplikacji społecznościowych itd. – raczej nie będziemy mieli okazji tego odczuć. T Phone 2 Pro pozostaje w takich sytuacjach wystarczająco responsywny, by umożliwić komfortową pracę.

Wydajność w grach 3D Mark GFXBench offscreen Maksymalna temperatura obudowy [°C] Wild Life Extreme Wild Life Extreme Stress Test Aztec Ruins Vulkan High Tier (1440p Offscreen) Car Chase (1080p Offscreen) Google Pixel 8a 2455 74,10% 2566 4585 45 Infinix Hot 20 5G 368 97,30% 380,2 959,5 40,9 Infinix Hot 30i 114 - 114,8 310,1 - Infinix Note 30 Pro 351 99,40% 357,5 910,7 30,9 Infinix Note 40 378 97,40% 390 996,7 37 Infinix Note 40 Pro 381 99,20% 386,8 984,2 34,5 Infinix Note 40 Pro+ 5G n/d n/d 422,7 1129 43,1 Infinix Zero 30 5G 1265 99,00% 1268 2939 44,9 Motorola Edge 40 Neo 699 99,20% 812,6 1551 49,8 Motorola Moto G24 Power 189 98,90% 197 564 38 Motorola Moto G84 5G 358 99,20% 521 1145 37 Nothing Phone (2a) 1160 99,60% 1380 2353 42,6 OnePlus Nord CE 3 Lite 5G 1217 99,60% 507,8 1172 42,2 OPPO Reno10 Pro 5G 690 99,60% 891,4 1926 46,5 OPPO Reno12 Pro 5G 856 99,30% 955,1 1937 40,4 Samsung Galaxy A15 342 98,60% 350,5 898,1 37,9 Samsung Galaxy A34 5G 641 99,50% 662 1568 42 Samsung Galaxy A35 808 99,50% 847,9 1798 34,4 Samsung Galaxy A55 962 98,20% 1189 2146 33 Sony Xperia 10 V 361 98,90% 523,9 1150 35,4 Tecno Spark 20 Pro+ 351 98,90% 357 907 32,3 T Phone 2 Pro 610 99,50% 708 1350 - Xiaomi Poco X6 Pro 5G 2948 67,90% 3513 6421 43 Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G 1179 99,50% 1424 2648 34,5



Aparat

T Phone 2 Pro w teorii wyposażony został w poczwórny aparat. Główne „oczko” ma rozdzielczość 50 Mpix, przysłonę f/1.8 oraz optyczną stabilizację obrazu (OIS).

Oprócz tego znalazło się miejsce na aparat ultraszerokokątny o rozdzielczości 5 Mpix oraz dwa „zapychacze”: makro o rozdzielczości 2 Mpix i sensor głębi, także 2 Mpix.

Zdjęcia przykładowe - aparat główny

Gdybym był bardzo życzliwy, to napisałbym, że jakość zdjęć wykonanych telefonem nawiązuje do stylistyki retro. Konkretnie do pierwszych generacji aparatów cyfrowych, a pod pewnymi względami nawet starych analogowych kompaktów. Fotografie wykonane głównym modułem charakteryzują się przeciętną ostrością, co w połączeniu z dość łagodnym filtrem odszumiającym daje im charakterystyczny „miękki” wygląd. Nie zmienia to jednak faktu, że odwzorowanie kolorów jest w najlepszym razie przeciętne, a zacienione fragmenty kadru są mocno zaszumione i to nawet jeśli fotografujemy w świetle dziennym.

Zdjęcia przykładowe - aparat ultraszerokokątny

Aparat ultraszerokokątny kompletnie nie radzi sobie z odwzorowaniem detali. Do tego wszystkie wykonane nim zdjęcia mają charakterystyczny zielony zafarb, przez co wyglądają trochę jak fotosy z Matriksa – i to takie wykonane telefonem z epoki. Prezentuje się to słabo, a korzystanie z szerokiego kąta w większości sytuacji nie ma sensu i to nawet jeśli nie mamy szczególnie dużych wymagań.

Zdjęcia przykładowe - aparat makro

Aparat makro zachowuje się tak, jak większość podobnych konstrukcji w tym segmencie. Nie ma tu autofokusu, więc złapanie ostrości może być uciążliwe. Zresztą nawet, jeśli się nam uda, jakość zdjęć pozostawia dużo do życzenia. Niewielka zdolność rozdzielcza jednostka oznacza kiepskie odwzorowanie szczegółów, a kolory są nienaturalne i mało atrakcyjne.

W przypadku nagrywania wideo możemy skorzystać maksymalnie z nieco nietypowej rozdzielczości 2560 x 1440 przy maksymalnym klatkażu 30 kl./s. Jakość obrazu jest znośna, ale zdecydowanie nie zachwyca. O ile do ostrości ciężko mi się przyczepić, tak odwzorowanie kolorów i skuteczność stabilizacji obrazu pozostawiają nieco do życzenia.

Bateria

T Phone 2 Pro zasilany jest przez akumulator o pojemności 5000 mAh. W połączeniu z procesorem o bardzo dobrej kulturze pracy pozwala to uzyskać długi czas pracy na jednym ładowaniu. Według naszych obserwacji, dwa lub nawet trzy dni z dala od ładowarki nie powinny być dużym problemem.

Wytrzymałość akumulatora Akumulator (mAh) Wyświetlacz Czas pracy (minuty) Przekątna (cale) Rozdzielczość (piksele) Odświeżanie (Hz) Google Pixel 8 4575 6,2 1080 x 2400 120 894 Google Pixel 8a 4492 6,1 1080 x 2400 120 747 Google Pixel 8 Pro 5050 6,7 1008 x 2244 120 897 Honor Magic6 Pro 5600 6,8" 1280 x 2800 120 1345 Huawei Pura 70 Pro 5050 6,8" 1260 x 2844 120 795 Huawei Pura 70 Ultra 5200 6,8" 1260 x 2844 120 799 Infinix Note 40 5000 6,78" 1080 x 2436 120 674 Infinix Note 40 Pro 5000 6,78" 1080 x 2436 120 747 Infinix Note 40 Pro+ 5G 4600 6,78" 1080 X 2436 120 374 Motorola Edge 50 Pro 4500 6,7" 1220 x 2712 144 796 Motorola Moto G24 Power 6000 6,56" 720 x 1612 90 895 Nothing Phone (2a) 5000 6,7" 1080 x 2412 120 706 OPPO Reno12 Pro 5G 5000 6,7" 1080 x 2412 120 831 Realme GT 6 5500 6,78" 1264 x 2780 120 1004 Samsung Galaxy A15 5000 6,5" 1080 x 2340 120 775 Samsung Galaxy A35 5000 6,6" 1080 x 2340 120 811 Samsung Galaxy A55 5000 6,6" 1080 x 2340 120 914 Samsung Galaxy Z Fold6 4400 7,6" 1856 x 2160 120 821 Sony Xperia 1 VI 5000 6,5" 1080 x 2340 120 1090 T Phone 2 Pro 5000 6,8" 1080 x 2436 120 863 Ulefone Armor 23 Ultra 5280 6,78" 1080 x 2460 120 542 Xiaomi 14 4610 6,36" 1200 x 2670 120 934 Xiaomi POCO X6 Pro 5G 5000 6,67" 1220 x 2712 120 876



Co ciekawe, telefon obsługuje nie tylko ładowanie przewodowe mocą 25 W, ale także ładowanie bezprzewodowe o mocy 15 W. To drugie to rzadkość w modelach z tego segmentu i niewątpliwy atut urządzenia, choć osobiście wolałbym w to miejsce zobaczyć wyższe moce po kablu.



Podsumowanie

T Phone 2 Pro to niedrogi smartfon, który ma pomóc w dostarczeniu 5G masom użytkowników. Teoretycznie w tej roli sprawdza się nieźle. Dostajemy bardzo dobry wyświetlacz, procesor, który przeciętną wydajność nadrabia bardzo dobrą kulturą pracy, a także kilka funkcji, które w tym segmencie stanowią prawdziwy ewenement. Mam tu na myśli przede wszystkim obsługę eSIM i ładowania bezprzewodowego. Przeciętną jakość wykonania i aparat można wybaczyć – w końcu mówimy o telefonie budżetowym, prawda?

No właśnie niezbyt. Gdyby to faktycznie był telefon budżetowy i kosztował ok. 1000 zł, faktycznie mielibyśmy do czynienia ze świetną propozycją dla mniej wymagających użytkowników. Niestety 1499 zł, na które operator wycenił swój telefon, to trochę pomyłka. To nadal niedużo, ale aktualnie znajdziemy za te pieniądze telefony dużo lepsze: szybsze, lepiej wykonane i z dużo lepszymi aparatami. W efekcie bohatera testu trudno polecić, chyba że w naprawdę dobrej promocji.

Ocena końcowa: 6/10

Plusy:

Dobry wyświetlacz

"Czysty" Android bez modyfikacji producenta

Obsługa eSIM

Długi czas pracy na baterii

Obsługa ładowania bezprzewodowego

Minusy:

Cena nieadekwatna do oferowanych możliwości

Wydajność odstaje od konkurencji

Słaba jakość zdjęć wykonanych wbudowanym aparatem

Jakość wykonania nieadekwatna do segmentu cenowego

Smartfona do testów dostarczyła firma T-Mobile.

