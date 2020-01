Wyniki LG za 4Q2019 - dział mobilny Koreańczyków ma się coraz gorzej

Firma LG opublikowała wyniki finansowe za IV kwartał 2019 roku. W miesiącach październik-grudzień ubiegłego roku koreański producent osiągnął rekordowy całkowity przychód ze sprzedaży urządzeń i usług, jednak nie dotyczy to działu mobilnego, który przyniósł sporą stratę.

W czwartym kwartale 2019 roku wielkość sprzedaży koncernu LG wyniosła 16,06 bln wonów (13,65 mld dolarów). To o 1,8% więcej niż rok wcześniej oraz o 2,3% więcej niż w III kwartale ubiegłego roku. Zysk operacyjny osiągnął 101,8 mld wonów (86,5 mln dolarów) - to co prawda o 23,5% więcej niż w ostatnim kwartale 2018 roku, ale aż o 87,0% w ujęciu kwartalnym.

Przychód wypracowany przez dział mobilny LG stanowił nieco ponad 8% całości i wyniósł 1,32 bln wonów (1,12 mld dolarów). To o 21,2% mniej niż w 4Q2018 i o 13% mniej niż w 3Q2019. Strata operacyjna działu wyniosła 332,2 mld wonów (282,3 mln dolarów), czyli w ujęciu rocznym wzrosła o 4,3%, a w ujęciu kwartalnym aż o 106,1%. Jak podaje LG, roczna strata operacyjna w wysokości 1,01 bln wonów (858,34 mln dolarów) odzwierciedla zwiększone wydatki marketingowe na obsługę flagowych urządzeń. Strategia usprawnienia biznesu mobilnego firmy LG w 2020 roku ma polegać na wprowadzeniu nowych smartfonów 5G klasy średniej i premium oraz kontynuowaniu działań na rzecz oszczędności.

Kwoty w mld wonów

Największy przychód firmie LG ponownie przyniosły rozwiązania dla domu, wygenerowane przez działy Home Appliance & Air Solution (28,7% całości) oraz Home Entertainment (28,6%). Najbardziej przez rok urósł przychód z działu Business Solutions (o 12,5%).

Źródło tekstu: LG