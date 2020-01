Wyniki Apple'a za 4Q2019 - kolejny rekordowy kwartał giganta

Apple opublikował wyniki finansowe za pierwszy kwartał roku fiskalnego 2020, czyli IV kwartał 2019 roku. To był kolejny rekordowy okres dla giganta z Cupertino, z przychodem sięgającym 92 mld dolarów i zyskiem ana akcję w wysokości 4,99 dolara.

Firma Apple osiągnęła w ostatnim kwartale 2019 roku, czyli w pierwszym kwartale roku fiskalnego 2020, przychód w wysokości 91,819 mld dolarów. To o 8,9% więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Z tej kwoty 79,104 mld dolarów to przychód za produkty giganta (+7,7%), a 12,715 mld dolarów wygenerowały usługi (+16,9%). Zysk netto wyniósł 22,236 mld dolarów - o 11,4% więcej niż w 4Q2018. Zysk na jedną akcję firmy wyniósł 4,99 dolara (+19,4% rok do roku).

Amerykański gigant nie podaje już w swoich sprawozdaniach liczby sprzedanych iPhone'ów czy innych sprzętów, jednak dotychczasowe doniesienia mówiły o tym, że iPhone 11, iPhone 11 Pro i iPhone 11 Pro Max sprzedają się bardzo dobrze (szczególnie ten pierwszy). Potwierdzają to wyniki finansowe za ostatni kwartał. Sprzedaż iPhone'ów przyniosła przychód w wysokości 55,957 mld dolarów (+7,6% w ujęciu rocznym). Duży wzrost odnotowano również w przypadku produktów z kategorii "Wearables, Home and Accessories" (mieści się w niej między innymi Apple Watch), osiągając przychód na poziomie 10,010 mld dolarów (+37,0% rok do roku). Działy "Mac" i "iPad" zanotowały spadki, wypracowując przychody w wysokości 7,160 mld dolarów (-3,5%) i 5,977 mld dolarów (-11,2%).

- Cieszymy się, że możemy odnotować najwyższy w historii kwartalny przychód Apple'a, napędzany silnym popytem na nasze modele iPhone'a 11 i iPhone'a 11 Pro oraz wszechstronne rekordy dotyczące usług i urządzeń do noszenia. W okresie świątecznym nasza aktywna baza zainstalowanych urządzeń wzrosła w każdym z naszych segmentów geograficznych i osiągnęła ponad 1,5 miliarda. Widzimy to jako potężny dowód satysfakcji, zaangażowania i lojalności naszych klientów - i świetny motor naszego rozwoju.

- powiedział Tim Cook, CEO Apple'a

Apple przedstawił też wytyczne i przewidywania dotyczące trwającego obecnie drugiego kwartału roku fiskalnego 2020:

przychody od 63,0 mld dolarów do 67,0 mld dolarów,

marża brutto od 38,0% do 39,0%,

koszty operacyjne od 9,6 mld dolarów do 9,7 mld dolarów,

inne przychody/(koszty) w wysokości 250 milionów dolarów,

stawka podatkowa około 16,5%.

Źródło zdjęć: socialgeek.co

Źródło tekstu: Apple