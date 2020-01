Apple wyprodukuje w tym kwartale 6 milionów iPhone'ów SE 2

​ ​

Produkcja nowej generacji iPhone'a SE idzie pełną parą. Będzie się on najpewniej nazywać iPhone 9. Do końca marca powstanie sześć milionów sztuk nadchodzącego smartfonu.

Mijają cztery lata od premiery iPhone'a SE. Był on idealnym wyborem nie tylko dla tych, którzy chcieli budżetowego telefonu Apple'a, ale i dla fanów naprawdę kompaktowych urządzeń. Potem na przemian słyszeliśmy zarówno o rychłej premierze jego następcy, jak i o wyrzuceniu całego pomysłu do kosza. Na szczęście w świecie coraz większych i większych telefonów pojawiło się światełko nadziei. A nawet dwa. Pierwszym był Samsung Galaxy S10e, drugim będzie iPhone 9. Tak bowiem najpewniej będzie się nazywać spadkobierca iPhone'a SE.

Według analityka Krisha Sankara produkcja już trwa i do końca marca powstanie 6 milionów egzemplarzy. Produkcja tego smartfonu to 12% mocy przerobowych Apple'a, 40 milionów pozostałych telefonów to modele 11, 11 Pro i 11 Pro Max. Ile będzie kosztował iPhone 9? Najpewniej 475 USD. Analityk szacuje, że w roku podatkowym 2020 Apple sprzeda 195 milionów swoich smartfonów.

Zobacz iPhone 9 zadebiutuje w przyszłym roku.

Zobacz iPhone SE 2 na renderach. Czeka nas wielki powrót małego ekranu

Źródło tekstu: appleinsider, wł