iPhone 9 zadebiutuje w przyszłym roku. "Brakujący" model będzie następca iPhone'a SE

W okolicach wiosny przyszłego roku spodziewamy się zobaczyć następcę iPhone'a SE. Najnowsze doniesienia wskazują, że wykorzysta on pominięte przez Apple'a oznaczenie i trafi na rynek jako iPhone 9.

W 2017 roku firma Apple zaprezentowała nowe iPhone'y. Smartfonom iPhone 8 i iPhone 8 Plus towarzyszył zupełnie nowy model, iPhone X (inaczej iPhone 10). A co z pominiętym iPhone'em 9? Istnieje szansa, że go zobaczymy już w przyszłym roku. Niestety zawiodą się osoby, które chciałyby zobaczyć, a może nawet kupić, nowego iPhone'a o rozmiarach iPhone'a SE (którego ma być następcą), ale z bezramkowym, a zatem znacznie większym wyświetlaczem. iPhone 9 ma wyglądać jak iPhone 8 i mieć jego wymiary.

Chociaż z zewnątrz iPhone 9 będzie wyglądał jak iPhone 8, będzie od niego o wiele potężniejszy. Wewnątrz obudowy ma pracować chipset Apple A13 Bionic, który teraz napędza iPhone'a 11, iPhone'a 11 Pro i iPhone'a 11 Pro Max. Według różnych benchmarków to najmocniejszy układ, jaki jest montowany w dostępnych na rynku smartfonach. W nadchodzącym urządzeniu procesor będzie wspierany przez 3 GB pamięci RAM.

Dla przypomnienia: iPhone SE to taki iPhone 6s, ale zamknięty w obudowie iPhone'a 5s.

Data premiery i ceny

Premiera iPhone'a 9 nastąpi prawdopodobnie wiosną przyszłego roku. Urządzenie będzie miało inną grupę docelową niż iPhone'y 12, które zostaną oficjalnie pokazane we wrześniu 2020 roku. Co ciekawe, nowy "tani" iPhone ma trafić na rynek z tą samą ceną, z którą wystartował iPhone SE - 399 dolarów (1525 zł) za wariant 64 GB i 499 dolarów (1907 zł) za wersję z 128 GB pamięci masowej. Są to ceny netto - w USA się takie podaje z uwagi na różne stawki podatków w różnych stanach.

Źródło tekstu: Phone Arena