LG K50S jeszcze taniej w Plusie. Sprawdziliśmy, czy warto go kupić

W sieci Plus ruszyła noworoczna wyprzedaż smartfonów. Przystępny cenowo LG K50S trafił na listę promocji, obok Motoroli Moto G8 Plus czy Huaweia Nova 5T. Sprawdziliśmy jak propozycja LG sprawdza się w codziennym użytkowaniu.

To niedrogie telefony wyglądają teraz aż tak dobrze?

Sieć Plus oferuje LG K50S zarówno wraz z abonamentem, jak i w opcji bez kosztów abonamentu. W obu przypadkach, na klientów aktualnie czeka spora obniżka w ramach wyprzedaży Plusa. Wybierając wariant z samym telefonem, bez dodatkowych usług, zapłacimy kurierowi 1 zł na start, a potem przez 24 miesiące rata wynosi 33 zł. Razem daje to 793 zł, względem 961 zł jeszcze w grudniu, gdy nie było wyprzedaży.

Nie jest to duże obciążenie comiesięcznego rachunku (w opcji na 36 rat spada nawet do 22 zł), tymczasem otwieram pudełko i moim oczom ukazuje się design do niedawna zarezerwowany wyłącznie dla najdroższych smartfonów. Potężny ekran, wąskie ramki, aż trzy aparaty z tyłu obudowy, zachwycająco mała grubość (8,2 mm) - to właśnie takie telefony są obecnie gorące.

Porządna łączność

W czasach, gdy producenci oszczędzają na czym tylko się da, LG wyposażył K50S zaskakująco szczodrze. Pierwsza sprawa to potrójna szufladka kart. W telefonie zainstalujemy w tym samym czasie zarówno 2 karty SIM, jak i kartę pamięci do 2 TB. Teraz, gdy złącza są głównie hybrydowe czy też nawet producenci rezygnują z możliwości rozszerzenia pamięci, podejściu LG należy się pochwała. Prawdopodobnie LG K50S zrobi furorę w firmach, bo pracownicy będą mogli łatwo w jednym urządzeniu zmieścić numer służbowy i prywatny.

Gdy już zainstalujemy karty SIM, pięciozakresowy moduł LTE staje się furtką do Internetu LTE Plus Advanced. Nie zabrakło też dwuzakresowego modułu Wi-Fi a/b/g/n/ac z Wi-Fi Direct, jest Bluetooth 5.0 oraz GPS i GLONASS. Mamy też uwielbiany przez Polaków moduł NFC, będący furtką do wygodnego płacenia telefonem w sklepach. Dla zapewnienia bezpieczeństwa takich płatności, można skorzystać z czytnika linii papilarnych z tyłu obudowy telefonu.

Rozrywka na wielkim ekranie

Producent postawił na potężny, 6,5-calowy ekran HD o proporcjach 19:9 (IPS LCD). Chociaż dla takiej przekątnej można rozważać już FullHD, nie ma mowy o jakiejś "pikselozie". Wybrane przez producenta czcionki mają ostre krawędzie.

Bardzo dobrze prezentują się też filmy uruchamiane na tak wielkim ekranie. W przypadku YouTube'a działa gest rozszerzania palców, wypełniający cały wyświetlacz obrazem. Warto przy tym pamiętać, by domyślną jakość 480p zmienić na 720p. Dopiero w tym trybie zobaczycie pełny potencjał LG K50S.

Zamiast wielkiego wcięcia, LG postawił w K50S na małą łezkę. Ukryty jest w niej przedni aparat 13 Mpix służący do autoportretów. Jeśli komuś przeszkadza to niewielkie wcięcie, można je z łatwością ukryć, wybierając odpowiednią opcję w ustawieniach. Da się tam nawet sterować krzywizną narożników czy ustawić kolorowe wypełnienia przestrzeni wokół kamerki.

Gniazdo JACK 3,5 mm i radio FM

Zarówno standardowe gniazdo słuchawkowe, jak i funkcja radia FM są wskazywane przez naszych Czytelników jako bardzo istotne wyposażenie telefonu. Nie zawsze chcemy pamiętać o naładowaniu słuchawek Bluetooth, a radia internetowe niepotrzebnie obciążają pakiet danych. LG 50S ma szczęśliwie wyposażenie "po staremu". Jeszcze kilka lat temu trudno było sobie to wyobrazić, a obecnie te dwie funkcje są coraz rzadsze.

Możemy też rzecz jasna posługiwać się jednowatowym głośnikiem wbudowanym w telefon, ale muzyka i filmy na dobrych słuchawkach przewodowych to znacznie lepsze doznania.

Dobra bateria i energooszczędny procesor

Sercem telefonu jest ośmiordzeniowy chipset Mediatek MT6762 Helio P22, wykonany w procesie technologicznym 12 nm FinFET i uzbrojony w grafikę PowerVR GE8320 taktowaną zegarem 650 MHz. Procesor ma 4 wydajnościowe rdzenie o zegarze 2 GHz i dodatkowe 4 służące do obsługi mniej zasobożernych zadań. Do tego dostajemy 3 GB pamięci RAM i 32 GB pamięci wewnętrznej (z możliwością rozbudowy kartą pamięci do 2 TB).

Zastosowany chipset oferuje wygodną codzienną pracę, a przy tym niskie nagrzewanie się obudowy i długi czas pracy. Wielkiemu ekranowi towarzyszy akumulator o pojemności 4000 mAh. Nawet stale wisząc na telefonie trudno jest rozładować LG 50S w jeden dzień. Do ładowania służy coraz popularniejsze złącze USB-C (przyszłościowy wybór). Niewielka ładowarka z zestawu jest niestety powolna - 5V/1,2A, ale na rynku nie brakuje tanich alternatyw z 2 czy 2,4A.

W testach porównawczych chipset Mediateka dościga popularny układ Qualcomm Snapdragon 625 oraz znacząco przewyższa taniego Snapdragon 410. Z powodzeniem zagramy na LG 50S w efektowne gry, choć nie da się ukryć, że z racji przystępnej ceny nie jest to telefon do bicia rekordów w benchmarkach.

Aż 4 aparaty

Z tyłu obudowy producent umieścił 3 aparaty (13, 5 i 2 Mpix), a nad ekranem przedni aparat 13 Mpix. To prawdziwe bogactwo jak na tę półkę cenową sprzętu. Co ważne, mamy z tyłu obudowy najmodniejszy obecnie duet obiektywów, a więc standardowy jasny obiektyw (F/1.8) pod aparat 13 Mpix i dodatkowy ultraszerokokątny, mieszczący w kadrze znacznie więcej. Trzeci z modułów służy do analizy głębi sceny i cyfrowego nakładania efektu bokeh. Z jego pomocą możliwe jest rozmycie tła na portretach z zachowaniem detali na fotografowanej osobie. W przeciwieństwie do konkurentów, aparaty LG K50S niemal nie wystają poza bryłę urządzenia.

W dobrych warunkach oświetleniowych poziom zachowywanych detali jest bardzo dobry, a jedyne na co można by było pomarudzić, to dynamika tonalna, której nieco brakuje do możliwości droższych urządzeń. Do podstawowych zastosowań fotograficznych LG K50S najzupełniej wystarczy. Poniżej przykładowe zdjęcia wykonane telefonem:

Już w swojej startowej cenie LG K50S zadziwiał przemyślanym designem, dużym ekranem i smukłą obudową. Telefon mocno zapunktował też szufladką na 3 karty, gniazdem JACK czy radiem FM. Teraz, gdy Plus umieścił urządzenie w swojej specjalnej ofercie wyprzedażowej i cena spadła o 144 zł w opcji na 36 rat, telefon stał się jeszcze bardziej interesującą propozycją. Jeśli szukasz przystępnej ceny, dużego ekranu i bardzo eleganckiej, smukłej obudowy, to może być smartfon dla Ciebie.

Zobacz: Dane techniczne telefonu w katalogu

Źródło zdjęć: wł