Dział mobilny LG ma przynosić zyski w 2021 roku

​ ​ Na rynku smartfonów zarabia tak naprawdę mała grupka firm, cała reszta z różnych przyczyn dokłada do interesu dzięki zyskom z innych działów. Jedną z nich jest LG, Koreańczycy mają jednak plan na wszystkie bolączki swojego działu mobilnego.

Stojący na czele LG Electronics Kwon Bong-seok obwieścił, że już w 2021 roku dział mobilny będzie zyskowny. To niezbyt odległy termin i wymaga tego, by cały misterny plan LG zadziałał w stu procentach. Na czym on polega? Koreańczyk nie był zbyt chętny by wyjaśnić, jednak w końcu wyjawił, że jednym z elementów ma być więcej modeli smartfonów. LG uważa jak widać, że im więcej różnych modeli, tym większa szansa na dotarcie do najróżniejszych grup klientów.

Drugim komponentem całego planu jest oczywiście obniżka wydatków. W tym celu największa fabryka smartfonów zostanie przeniesiona z drogiej Korei Południowej do o wiele tańszego Wietnamu.

