Perseidy 2025 już są. Kiedy największe szanse, by je zobaczyć?

Perseidy to meteory wpadające na Ziemię w okolicy pierwszej połowy sierpnia. Choć to spotkanie kończy się dla nich dość tragicznie – ulegają spaleniu w górnych warstwach atmosfery – to dla nas jest to okazja do nocnego widowiska. To właśnie w najbliższych dniach można spodziewać się ich największej liczby. Gdzie ich wypatrywać?

Perseidy - kiedy i gdzie szukać?

Okolice 12 sierpnia to czas najintensywniejszej aktywności. Mowa tu o nawet 100 zjawiskach na godzinę. Jego nazwa wywodzi się od gwiazdozbioru Perseusza, gdzie znajduje się radiant roju (obszar nieba, z którego zdają się wylatywać) w szczycie jego aktywności. Meteoryty to pozostałości po komecie 109P/Swift-Tuttle, której orbitę Ziemia przecina właśnie w okolicach sierpnia.

Perseidy to jeden z najbardziej znanych i najintensywniejszych rojów, a ich obserwacji sprzyja też zwykle ciepła, letnia pogoda. W tym roku jednak szykuje się utrudnienie, ponieważ za 2 dni, 9 sierpnia będzie mieć miejsce pełnia Księżyca, a to oznacza blask zakłócający nam obserwację. Ale Perseidy to nie jedyna szansa na „spadające gwiazdy w sierpniu”. Do 23 sierpnia można także dostrzec Południowe delta Akwarydy. Z mniejszych rojów w sierpniu Ziemia spotka też Alfa Kaprikornidy, Eta Erydanidy czy kappa Cygnidy.