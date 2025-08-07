T-Mobile: 564 tys. nowych klientów mobilnych. Wyniki za 2Q 2025

Wśród najważniejszych osiągnięć w drugim kwartale 2025 roku T-Mobile wymienia:

wzrost przychodów o 7% (r/r) oraz EBITDA AL o 6,8% (r/r),

o 7% (r/r) oraz EBITDA AL o 6,8% (r/r), powiększenie bazy użytkowników usług mobilnych o 564 tysiące klientów (r/r),

usług mobilnych o 564 tysiące klientów (r/r), przekroczenie liczby 433 tysięcy klientów usług szerokopasmowych,

usług szerokopasmowych, wprowadzenie oferty „Po prostu” , dostępnej także w pakiecie ze światłowodem,

, dostępnej także w pakiecie ze światłowodem, przekroczenie pułapu 1,7 mln użytkowników programu wynagradzania klientów Magenta Moments,

użytkowników programu wynagradzania klientów Magenta Moments, rozwój segmentu biznesowego dzięki wciąż rosnącej sprzedaży usług ICT oraz usług w planach taryfowych MagentaBIZNES.

dzięki wciąż rosnącej sprzedaży usług ICT oraz usług w planach taryfowych MagentaBIZNES. sfinalizowanie transakcji zakupu licencji na bloki 700 MHz i 800 MHz i uruchomienie na pierwszym z nich sygnału 5G Bardziej, a ma drugim rozszerzenie warstwy LTE800.

Na koniec drugiego kwartału 2025 roku baza klientów usług mobilnych w T-Mobile Polska liczyła ponad 13,2 miliona użytkowników, co oznacza wzrost o 564 tysiące (r/r). Z tego 7,45 mln przypada na abonament, a 5,75 mln na pre-paid.

Drugi kwartał pokazał także kontynuację trendu wzrostowego w liczbie klientów usług konwergentnych. Operator przyciągał nowych klientów ofertami łączącymi co najmniej dwie usługi, w tym pakietami z usługami mobilnymi lub TV zawierającymi opcję światłowodu. W konsekwencji firma zanotowała wzrost bazy klientów stacjonarnego internetu szerokopasmowego, która na koniec kwartału przekroczyła 433 tysiące.

Rosnąca baza klientów usług mobilnych wsparta wzrostem przychodów z usług stacjonarnych oraz ICT sprawiła, że operator przyspieszył tempo wzrostu przychodów, które przekroczyły 1,88 mld zł (wzrost o 7% r/r). EBITDA AL osiągnęła poziom 521 mln zł (wzrost o 6,8% r/r).

Drugi kwartał 2025 roku przyniósł ważne zmiany w ofercie T-Mobile dla klientów indywidualnych. Operator zastąpił dotychczasowe plany abonamentowe jedną uproszczoną, w pełni nielimitowaną i bezpieczną taryfą, dostępną także w pakiecie ze światłowodem. Dzięki temu w ujęciu kwartalnym operator zanotował wzrost w tym obszarze usług o blisko połowę. Podobny wzrost widać wśród nowych klientów – po uproszczeniu oferty niemal co drugi nowy klient decyduje się na pakiet światłowodu z abonamentem.

Magenta Moments zyskuje popularność

T-Mobile podkreśla także znaczenie takich inicjatyw jak Magenta AI (wirtualny asystent wspierający klientów w codziennym kontakcie z T-Mobile) czy rozszerzenie programu Magenta Moments o ofertę Wolt+ z darmowymi dostawami nawet przez 12 miesięcy. Uwagę klientów przyciągnęła także Mega Loteria, w ramach której operator przygotował dla użytkowników Magenta Moments ponad 80 tys. nagród o wartości blisko 2 milionów złotych. Między innymi te działania przełożyły się na blisko 9% wzrost liczby użytkowników programu Magenta Moments w porównaniu z pierwszym kwartałem 2025 r.

T-Mobile dla biznesu

Do wzrostu w obszarze biznesowym w drugim kwartale przyczynił się utrzymujący się na wysokim poziomie popyt na usługi chmurowe oraz bezpieczeństwa w T-Mobile. Wśród klientów biznesowych rosnącą popularnością cieszyło się między innymi rozwiązanie SOC Lite pozwalające monitorować incydenty cyberbezpieczeństwa, które dostępne jest również dla mniejszych firm. Jednocześnie operator stawiał cały czas na rozwój nowych usług SD-WAN. W segmencie mniejszych firm niezmienną popularnością cieszyła się dająca dostęp do sieci 5G Bardziej oferta MagentaBIZNES. Wśród najczęściej wybieranych rozwiązań dominowały oferty w pełni nielimitowane, które stanowiły już 86% wszystkich zawieranych umów.

Rozwój sieci

W drugim kwartale bieżącego roku T-Mobile rozbudował swoją sieć 5G Bardziej o 231 stacje działające w paśmie C, docierając z sygnałem szybkiej sieci 5G do ponad połowy populacji kraju. Obecnie w sieci 5G Bardziej działa ponad 4200 stacji bazowych, co oznacza, że klienci T-Mobile mogą skorzystać z dostępu do 5G za pośrednictwem 1/3 stacji bazowych operatora. Jednocześnie T-Mobile kontynuował przygotowania do uruchomienia sieci 5G na nowo pozyskanych zasobach 700 MHz oraz do powiększenia o 50% pojemności warstwy LTE800. W efekcie już w lipcu T-Mobile rozpoczął proces, który w ciągu najbliższych tygodni pozwoli podnieść jeszcze bardziej jakość dostępu do sieci dla klientów zamieszkujących nie tylko największe miejscowości, ale także na obszarach mniej zurbanizowanych.