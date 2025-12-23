Szczytuje na czas, choć chętnych tak wielu. Poczta Polska w życiowej formie

Zaczęło się na Black Friday i końca nie widać

Już podczas trwania promocji z cyklu Black Friday i w tygodniu przed mikołajkami liczba wysyłanych przez Polaków paczek zaczęła piąć się w górę, osiągając 10% wzrost rok-do-roku.

W każdym tygodniu grudnia liczba paczek była wyższa niż w tym samym tygodniu ub. roku, a średnia tygodniowa liczba przesyłek w grudniu 2025 jest wyższa od średniej tygodniowej z listopada o 26,3% i nawet o 47,6% wyższa od średniej tygodniowej z całego bieżącego roku.

Prawdziwie rekordowy był jednak ostatni tydzień przed świętami – od 15 do 21 grudnia. Liczba nadanych paczek była w nim najwyższa w tym roku, a w stosunku do tego samego tygodnia w jednym z ostatnich pięciu lat wyższa nawet o połowę.

Wiemy, że dużo, ale czy na czas?

95 procent przesyłek w opcji D2D (door to door), czyli doręczanych do domów klientów, jest dostarczanych kolejnego dnia roboczego po ich nadaniu (D+1). A dla dostaw OOH (do punktów odbioru czy automatów paczkowych) wskaźnik doręczeń D+1 sięga ponad 98 procent.