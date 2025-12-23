Szczytuje na czas, choć chętnych tak wielu. Poczta Polska w życiowej formie
W okresie świątecznego szczytu Poczta Polska chwali się utrzymaniem wysokiej terminowości w dostawie przesyłek. W przypadku paczek mówi wręcz o rekordzie.
Zaczęło się na Black Friday i końca nie widać
Już podczas trwania promocji z cyklu Black Friday i w tygodniu przed mikołajkami liczba wysyłanych przez Polaków paczek zaczęła piąć się w górę, osiągając 10% wzrost rok-do-roku.
W każdym tygodniu grudnia liczba paczek była wyższa niż w tym samym tygodniu ub. roku, a średnia tygodniowa liczba przesyłek w grudniu 2025 jest wyższa od średniej tygodniowej z listopada o 26,3% i nawet o 47,6% wyższa od średniej tygodniowej z całego bieżącego roku.
Prawdziwie rekordowy był jednak ostatni tydzień przed świętami – od 15 do 21 grudnia. Liczba nadanych paczek była w nim najwyższa w tym roku, a w stosunku do tego samego tygodnia w jednym z ostatnich pięciu lat wyższa nawet o połowę.
Wiemy, że dużo, ale czy na czas?
95 procent przesyłek w opcji D2D (door to door), czyli doręczanych do domów klientów, jest dostarczanych kolejnego dnia roboczego po ich nadaniu (D+1). A dla dostaw OOH (do punktów odbioru czy automatów paczkowych) wskaźnik doręczeń D+1 sięga ponad 98 procent.
Poczta Polska to jeden z największych operatorów w kraju. Posiada sieć odbioru przesyłek złożoną z ponad 20 tys. punktów, w tym 2150 automatów paczkowych, 7,6 tys. placówek i kilkunastu tysięcy punktów partnerskich - m.in. sklepy Żabka, ABC, Lewiatan, Groszek, Arhelan, Delikatesy Centrum. Z usług Poczty korzysta aż 92% Polaków. Listonosze i kurierzy Poczty Polskiej roznoszą codziennie prawie 4 mln sztuk różnego typu przesyłek.