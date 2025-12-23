Pracownik sanepidu ukarany. Zgubił pendrive z danymi 4000 osób

Chociaż nie do końca, bo to nie właściciel lokalu gastronomicznego nałożył karę, a Prezes Urzędu Ochron Danych Osobowych (UODO) Mirosław Wróblewski. Ukaranym jest natomiast Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach. Za co? Jak możemy przeczytać na stronie UODO za:

Zgubił pendrive z danymi 4000 osób

Otóż rzeczony Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach w 2023 roku zgubił pendrive, na którym dla własnej wygody przechowywał dane 4000 osób, oraz informacje na temat 300 postępowań Sanepidu. No cóż, zgubić coś ludzka rzecz. Problem w tym, że dane te, ani sam pendrive nie były zabezpieczone w żaden sposób. Nie pomaga tu także fakt, że wedle ustaleń UODO, Sanepid, jako administrator danych osobowych zakazywał stosowania pendrive jako nośników danych.