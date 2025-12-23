Pracownik sanepidu ukarany. Zgubił pendrive z danymi 4000 osób
Zwykle to inspektorzy sanepidu są kojarzeni z tymi, którzy nakładają kary. Dziś jednak role się odwrócił.
Chociaż nie do końca, bo to nie właściciel lokalu gastronomicznego nałożył karę, a Prezes Urzędu Ochron Danych Osobowych (UODO) Mirosław Wróblewski. Ukaranym jest natomiast Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach. Za co? Jak możemy przeczytać na stronie UODO za:
(...) niewdrożenie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych i brak regularnego ich testowania.
Zgubił pendrive z danymi 4000 osób
Otóż rzeczony Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach w 2023 roku zgubił pendrive, na którym dla własnej wygody przechowywał dane 4000 osób, oraz informacje na temat 300 postępowań Sanepidu. No cóż, zgubić coś ludzka rzecz. Problem w tym, że dane te, ani sam pendrive nie były zabezpieczone w żaden sposób. Nie pomaga tu także fakt, że wedle ustaleń UODO, Sanepid, jako administrator danych osobowych zakazywał stosowania pendrive jako nośników danych.
Mimo to nie podjęto żadnych działań mających uniemożliwienie takich działań pracownikom. Jak zauważył sam UODO:
Dopiero gdy sprawą zajął się Prezes UODO, administrator sprawdził zabezpieczenia i zablokował możliwość kopiowania danych na nośniki zewnętrzne.
W związku z tym na Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Policach nałożono 20 tysięcy złotych kary.