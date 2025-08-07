moto g86 power 5G: mocarz z baterią 6720 mAh już w Polsce

Model moto g86 power 5G był już zapowiadany w maju, ale dopiero teraz telefon wchodzi do sprzedaży. Jak zapewnia producent, dzięki potężnemu akumulatorowi o pojemności 6720 mAh smartfon jest w stanie działać nawet 53 godziny na jednym ładowaniu. A kiedy przyjdzie czas na ładowanie, technologia TurboPower 30 W szybko uzupełni energię – wystarczy kilkanaście minut, by zyskać cały dzień pracy.

Mimo pojemnej baterii model moto g86 power 5G pozostaje stosunkowo smukły i wygodny w codziennym użytkowaniu – waży 195 gramów i ma zaledwie 8,65 mm grubości.

Sercem moto g86 power 5G jest układ MediaTek Dimensity 7300, znany z wyższej klasy smartfonów serii edge 60, wspierany przez 12 GB RAM oraz 256 GB pamięci wewnętrznej. Znajdziemy tu również ekran pOLED 6,67” Super HD (1220p) 120 Hz.

Nie zabrakło również solidnego zestawu aparatów z głównym sensorem Sony LYTIA 600 (50 Mpix) i wsparciem dla optycznej stabilizacji obrazu (OIS) oraz sztucznej inteligencji moto ai, która automatycznie dopasowuje ustawienia dla najlepszych efektów fotograficznych. Na pokładzie znalazł się też szerokokątny aparat 8 Mpix z obiektywem i Macro Vision i kamera selfie 32 Mpix.

Podobnie jak pozostałe smartfony z najnowszej serii moto g, model moto g86 power 5G wyróżnia się wysoką wytrzymałością zgodnie z normami IP68/IP69 i standardem MIL-STD-810H – razem daje to odporność na kurz, wodę (także pod ciśnieniem) oraz wymagające warunki użytkowania. Paleta PANTONE dla moto g86 power 5G obejmuje kolory: grafitowy (Spellbound), jasnozielony (Golden Cypres), lawendowy (Cosmic Sky) i jasnoczerwony (Chrysanthemum).

Smartfon działa pod kontrolą Androida 15 z lekką nakładką Hello UI, wzbogaconą o funkcje Smart Connect ze wsparciem AI. Motorola zapewnia aktualizację do dwóch kolejnych wersji systemu Android (16 oraz 17), a także cztery lata wsparcia w zakresie łatek bezpieczeństwa.

Cena i dostępność moto g86 power 5G