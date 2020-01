LG na CES 2020 - inteligentne pralki, lodówki i nowe telewizory

Dzisiaj swoją konferencję prasową na CES 2020 miał koreański LG. Firma zwykle znajduje się nieco w cieniu większego Samsunga, jednak dzisiaj spróbowała ona zostać gwiazdą dnia. Zaprezentowała ona swoje propozycje na nasze lodówki, pralki, telewizory i klimatyzatory.

Prawdziwą gwiazdą dzisiejszej konferencji LG był Jean-Francois Gagne, który stoi na czele związanego z LG Element AI. Czebol postanowił sięgnąć po pomoc sztucznej inteligencji właściwie wszędzie. W klimatyzatorach ThinQ znajdzie się funkcja wykrywająca ilość osób w pomieszczeniu i dostosowująca do tego swoje działanie. Odkurzacz R9 będzie się z kolei uczył na własnych błędach. Będzie on wykrywał gdzie dokładnie wcześniej utknął i modyfikował swoje ruchy tak, by uniknąć takich sytuacji.

Potem miejsce na scenie zajęli Gail Conroy i Brandt Varner, którzy są odpowiedzialni za artykuły gospodarstwa domowego. Zaprezentowali oni funkcje pralki ThinQ Washer, która będzie sama wykrywać materiał ubrań i dostosowywać do niego pranie. Urządzenie będzie też wykrywało błędy użytkownika, takie jak np. użycie za dużej ilości proszku i zaraz go o tym powiadomi. LG szykuje też lodówkę InstaView Door-in-Door, która będzie sama produkować lód.

Nie można jednak zapomnieć o telewizorach. W ofercie LG pojawił się telewizor OLED 4K o przekątnej 48 cali. Koreańczycy zaprezentowali także swoje telewizory 8K, z których największy będzie miał przekątną 88 cali. Telewizory LG będą współgrały z Apple TV i będą wyróżniały się Filmmaker Mode. Pozwoli on na oglądanie filmów jak najbardziej zbliżonych do tego, jak wyglądały one przed procesem postprodukcji.

Źródło tekstu: lg, cnet,wł