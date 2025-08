Play w lipcu włączył nowe stacje bazowe. Ma coraz lepszy zasięg

Od początku roku sieć Play powiększyła się o 348 stacji bazowych. Choć lipiec to typowo wakacyjny miesiąc, to zespół techniki Play nie zwalniał tempa i oddał aż 65 masztów, które jeszcze bardziej poprawiły zasięg w różnych regionach kraju. Jak podkreśla fioletowy operator, lipiec był drugim najlepszym miesiącem tego roku pod względem liczby nowo uruchomionych stacji bazowych. Lepszy był tylko styczeń, gdy do sieci dołączyło 66 stacji bazowych.