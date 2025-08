T-Mobile sypie darmówkami. Oto co rozdaje w sierpniu

T-Mobile kontynuuje akcje prowadzone pod hasłem „burzymy bariery”, łącząc ludzi we wspólnych działaniach i aktywnościach. Z tej okazji w sierpniu użytkownicy programu Magenta Moments mogą zdobyć bilety do najlepszych atrakcji w całej Polsce

Promocja obowiązuje we wszystkich lokalizacjach (Warszawie, Kownatach i Gdańsku). Ofertę w programie Magenta Moments odblokować można do 31 sierpnia, natomiast zakupiony zestaw biletów można zrealizować na miejscu w wybranej lokalizacji do 30 września. Jak to zrobić?