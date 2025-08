Orange daje pękatą paczkę GB. Oto co trzeba zrobić

Pierwsza środa miesiąca to dla klientów usług na kartę okazja, by zgarnąć specjalne bonusy, czekające w aplikacji Mój Orange. Miesiąc temu było to 5 zł po doładowaniu konta , co nie wszystkim przypadło do gustu, teraz promocja jest podobna, ale prezent bardziej działający na wyobraźnię – darmowa paczka 50 GB internetu.

Doładuje telefon, dostaniesz 50 GB

Zasady promocji są bardzo proste. Żeby odebrać bonusowe 50 GB, należy doładować telefon za pomocą aplikacji Mój Orange. Minimalna kwota zasilenia konta wynosi 10 zł. Co ważne, bonus zostanie dodany do darmowych GB po doładowaniach i będzie miał taką samą ważność. W przypadku minimalnej kwoty doładowania będzie to więc zaledwie 5 dni, ale już po wyborze kwoty 50 zł będą to co najmniej 93 dni, o ile pakiet nie został już wcześniej wydłużony. Oczywiście stan konta zwiększy się o standardowe GB po doładowaniu, więc po wyborze 50 zł będzie to również 50 GB, a do użytkownika trafi w sumie 100 GB.