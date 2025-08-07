Wiadomości

Play na Pol'and'Rock 2025. Festiwalowicze przesłali aż 93 TB danych

Tegoroczny Pol’and’Rock Festival to nie tylko muzyczne emocje i tysiące uczestników, ale też rekordowy ruch w sieci komórkowej. Play pochwalił się, ile danych przepłynęło przez ich maszty – i robi to wrażenie.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 16:45
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Play na Pol'and'Rock 2025. Festiwalowicze przesłali aż 93 TB danych

5G, VoLTE i 93 terabajty danych, czyli Play na festiwalu

Play już tradycyjnie zadbał o to, by uczestnicy Pol’and’Rock Festivalu mieli stabilne połączenie z siecią. Nawet w środku pola, wśród tłumów i przy dźwiękach największych koncertów. W tym roku operator zanotował rekordowe 93 TB przesłanych danych, z czego niemal połowa – 43 TB – przeszła przez sieć 5G.

Dalsza część tekstu pod wideo

To prawie dwa razy więcej niż podczas poprzedniej edycji. Użytkownicy przesyłali zdjęcia, prowadzili wideorozmowy, wrzucali relacje, a Play musiał zapewnić, by wszystko działało płynnie.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon MOTOROLA Edge 50 Neo 5G 12/512GB 6.4" 120Hz Czerwony
Smartfon MOTOROLA Edge 50 Neo 5G 12/512GB 6.4" 120Hz Czerwony
-200 zł
1599 zł - najniższa cena
Kup teraz 1399 zł
Smartfon XIAOMI Redmi Note 14 8/256GB 6.67" 120Hz Fioletowy
Smartfon XIAOMI Redmi Note 14 8/256GB 6.67" 120Hz Fioletowy
0 zł
749 zł - najniższa cena
Kup teraz 749 zł
Smartfon XIAOMI Redmi A5 3/64GB 6.88" 120Hz Czarny
Smartfon XIAOMI Redmi A5 3/64GB 6.88" 120Hz Czarny
0 zł
299 zł - najniższa cena
Kup teraz 299 zł
Advertisement

Tymczasowe maszty i nowe częstotliwości

Aby sprostać zapotrzebowaniu, operator rozstawił 7 tymczasowych stacji bazowych na terenie lotniska Czaplinek-Broczyno. Do tego działały 3 stałe stacje w okolicy. Wszystkie pracowały w paśmie C dla 5G, a po raz pierwszy wykorzystano też nowe pasmo 700 MHz – szczególnie przydatne w trudniejszych warunkach terenowych.

Play na Pol'and'Rock 2025. Festiwalowicze przesłali aż 93 TB danych

Nie tylko dane – rozmowy też się liczą

Choć dziś to Internet mobilny gra główną rolę, to uczestnicy festiwalu wciąż chętnie dzwonili. Play obsłużył ponad 930 tysięcy minut rozmów, z czego 90% wykonano przez VoLTE.

Największe szczyty ruchu sieciowego przypadły na koncerty zespołów Ich Troje, Nocny Kochanek i na oficjalne otwarcie wydarzenia. Trzeci dzień festiwalu przyciągnął największą liczbę aktywnych użytkowników.

Goście z zagranicy też się logowali

Na festiwalu nie zabrakło gości z zagranicy. W sieci Play logowali się najczęściej użytkownicy z Holandii, Niemiec i Wielkiej Brytanii.

Łączność na miarę największego festiwalu

Pol’and’Rock to impreza, która łączy ludzi – i dosłownie, i w przenośni. Dzięki sprawnej pracy zespołu sieciowego Play, uczestnicy mogli cieszyć się koncertami, dzielić przeżycia w sieci i mieć kontakt z bliskimi. Dla operatora to ogromne wyzwanie techniczne, ale i okazja do pokazania możliwości nowoczesnej infrastruktury mobilnej. Było zdecydowanie lepiej niż w 2024 roku.

Play na Pol'and'Rock 2025. Festiwalowicze przesłali aż 93 TB danych
Aktualne promocje w Play
Image
telepolis
play transmisja danych VoLTE 5G w play 5G na festiwalu zasięg na festiwalu Pol'and'Rock 2025 Internet na Pol'and'Rock
Zródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, Play
Źródła tekstu: Play