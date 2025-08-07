Play na Pol'and'Rock 2025. Festiwalowicze przesłali aż 93 TB danych

5G, VoLTE i 93 terabajty danych, czyli Play na festiwalu

Play już tradycyjnie zadbał o to, by uczestnicy Pol’and’Rock Festivalu mieli stabilne połączenie z siecią. Nawet w środku pola, wśród tłumów i przy dźwiękach największych koncertów. W tym roku operator zanotował rekordowe 93 TB przesłanych danych, z czego niemal połowa – 43 TB – przeszła przez sieć 5G.

To prawie dwa razy więcej niż podczas poprzedniej edycji. Użytkownicy przesyłali zdjęcia, prowadzili wideorozmowy, wrzucali relacje, a Play musiał zapewnić, by wszystko działało płynnie.

Tymczasowe maszty i nowe częstotliwości

Aby sprostać zapotrzebowaniu, operator rozstawił 7 tymczasowych stacji bazowych na terenie lotniska Czaplinek-Broczyno. Do tego działały 3 stałe stacje w okolicy. Wszystkie pracowały w paśmie C dla 5G, a po raz pierwszy wykorzystano też nowe pasmo 700 MHz – szczególnie przydatne w trudniejszych warunkach terenowych.

Nie tylko dane – rozmowy też się liczą

Choć dziś to Internet mobilny gra główną rolę, to uczestnicy festiwalu wciąż chętnie dzwonili. Play obsłużył ponad 930 tysięcy minut rozmów, z czego 90% wykonano przez VoLTE.

Największe szczyty ruchu sieciowego przypadły na koncerty zespołów Ich Troje, Nocny Kochanek i na oficjalne otwarcie wydarzenia. Trzeci dzień festiwalu przyciągnął największą liczbę aktywnych użytkowników.

Goście z zagranicy też się logowali

Na festiwalu nie zabrakło gości z zagranicy. W sieci Play logowali się najczęściej użytkownicy z Holandii, Niemiec i Wielkiej Brytanii.

Łączność na miarę największego festiwalu