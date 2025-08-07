Rząd inwestuje w cyfryzację kultury. Zbiory trafią do sieci

Kultura i nauka nie mogą pozostawać w cieniu cyfryzacji - muszą być jej integralną częścią. Dlatego wspieramy instytucje, które podejmują wysiłek, by otworzyć swoje zasoby dla wszystkich obywateli – niezależnie od miejsca zamieszkania czy zasobności portfela. To inwestycja nie tylko w dostępność, ale w naszą tożsamość i pamięć zbiorową.

Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji