Rząd inwestuje w cyfryzację kultury. Zbiory trafią do sieci
Muzea, biblioteki i teatry zyskają nowe życie w cyfrowej rzeczywistości. Dzięki unijnemu wsparciu, sześć instytucji w Polsce zdigitalizuje swoje bezcenne zbiory.
Cyfrowa transformacja kultury w Polsce nabiera tempa. Ponad 70 milionów złotych z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy trafi do sześciu instytucji. Zdigitalizują one i udostępnią swoje unikatowe zbiory w Internecie – dla każdego, bez względu na miejsce zamieszkania.
Cyfrowe dziedzictwo bez barier
W ramach trzeciego naboru w programie unijnym dofinansowanie otrzymały projekty muzealne, biblioteczne i teatralne. Ich wspólny cel to otwarcie zasobów kultury dla szerokiego grona odbiorców – nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Digitalizacja obejmie między innymi rękopisy, starodruki, zbiory techniczne, nagrania świadków historii czy archiwalne materiały teatralne.
Kultura i nauka nie mogą pozostawać w cieniu cyfryzacji - muszą być jej integralną częścią. Dlatego wspieramy instytucje, które podejmują wysiłek, by otworzyć swoje zasoby dla wszystkich obywateli – niezależnie od miejsca zamieszkania czy zasobności portfela. To inwestycja nie tylko w dostępność, ale w naszą tożsamość i pamięć zbiorową.
Co trafi do sieci?
Wśród projektów, które uzyskały dofinansowanie, znalazły się:
- Muzeum Podlaskie w Białymstoku – cyfryzacja zbiorów związanych z dziedzictwem Podlasia, z myślą o edukacji i badaniach,
- Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie i Biblioteka UMFC – digitalizacja ponad 1600 obiektów specjalnych, w tym map, rycin i rękopisów,
- Narodowe Muzeum Techniki – cyfrowe opracowanie ponad 1300 eksponatów i przygotowanie materiałów edukacyjnych o polskiej myśli technicznej,
- Narratio – cyfrowe repozytorium historii mówionej, zawierające między innymi relacje świadków protestu w Poznaniu (1956), losy polskiej diaspory czy nagrania z czasów PRL-u,
- Teatr Polski we Wrocławiu – digitalizacja 70 tys. archiwaliów, w tym spektakli i materiałów związanych z Różewiczem czy Wajdą,
- Biblioteka Kórnicka PAN – zabezpieczenie i udostępnienie zbiorów wpisanych na listę UNESCO, takich jak starodruki Braci Czeskich czy średniowieczne rękopisy.
Kultura bliżej ludzi
Opisane wyżej wsparcie finansowe to kolejny krok w stronę otwartej i nowoczesnej kultury. Cyfrowe repozytoria ułatwią korzystanie z zasobów nie tylko naukowcom i uczniom, ale również każdemu, kto interesuje się historią, sztuką czy teatrem. Zamiast podróży do archiwum – wystarczy dostęp do Internetu.