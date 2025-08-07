Wiadomości

Rząd inwestuje w cyfryzację kultury. Zbiory trafią do sieci

Muzea, biblioteki i teatry zyskają nowe życie w cyfrowej rzeczywistości. Dzięki unijnemu wsparciu, sześć instytucji w Polsce zdigitalizuje swoje bezcenne zbiory.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 17:32
Cyfrowa transformacja kultury w Polsce nabiera tempa. Ponad 70 milionów złotych z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy trafi do sześciu instytucji. Zdigitalizują one i udostępnią swoje unikatowe zbiory w Internecie – dla każdego, bez względu na miejsce zamieszkania.

Cyfrowe dziedzictwo bez barier

W ramach trzeciego naboru w programie unijnym dofinansowanie otrzymały projekty muzealne, biblioteczne i teatralne. Ich wspólny cel to otwarcie zasobów kultury dla szerokiego grona odbiorców – nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Digitalizacja obejmie między innymi rękopisy, starodruki, zbiory techniczne, nagrania świadków historii czy archiwalne materiały teatralne.

Kultura i nauka nie mogą pozostawać w cieniu cyfryzacji - muszą być jej integralną częścią. Dlatego wspieramy instytucje, które podejmują wysiłek, by otworzyć swoje zasoby dla wszystkich obywateli – niezależnie od miejsca zamieszkania czy zasobności portfela. To inwestycja nie tylko w dostępność, ale w naszą tożsamość i pamięć zbiorową.

Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji

Co trafi do sieci?

Wśród projektów, które uzyskały dofinansowanie, znalazły się:

  • Muzeum Podlaskie w Białymstoku – cyfryzacja zbiorów związanych z dziedzictwem Podlasia, z myślą o edukacji i badaniach,
  • Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie i Biblioteka UMFC – digitalizacja ponad 1600 obiektów specjalnych, w tym map, rycin i rękopisów,
  • Narodowe Muzeum Techniki – cyfrowe opracowanie ponad 1300 eksponatów i przygotowanie materiałów edukacyjnych o polskiej myśli technicznej,
  • Narratio – cyfrowe repozytorium historii mówionej, zawierające między innymi relacje świadków protestu w Poznaniu (1956), losy polskiej diaspory czy nagrania z czasów PRL-u,
  • Teatr Polski we Wrocławiu – digitalizacja 70 tys. archiwaliów, w tym spektakli i materiałów związanych z Różewiczem czy Wajdą,
  • Biblioteka Kórnicka PAN – zabezpieczenie i udostępnienie zbiorów wpisanych na listę UNESCO, takich jak starodruki Braci Czeskich czy średniowieczne rękopisy.

Kultura bliżej ludzi

Opisane wyżej wsparcie finansowe to kolejny krok w stronę otwartej i nowoczesnej kultury. Cyfrowe repozytoria ułatwią korzystanie z zasobów nie tylko naukowcom i uczniom, ale również każdemu, kto interesuje się historią, sztuką czy teatrem. Zamiast podróży do archiwum – wystarczy dostęp do Internetu.

telepolis
cyfrowa transformacja ministerstwo cyfryzacji cyfryzacja kultury inwestycje w kulturę dziedzictwo kulturowe biblioteka cyfrowa fundusze europejskie archiwum cyfrowe polskie muzea
Zródła zdjęć: Damian Jaroszewski / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Ministerstwo Cyfryzacji