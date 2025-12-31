Piraci z Karaibów zatrzymani za zniszczenie światłowodu na Bałtyku

Otóż Fińskie służby zatrzymały statek Fitburg, który pływał pod karaibską banderą, a dokładniej należącą do St. Vincent i Grenadyny. Jest to 132-metrowa jednostka transportowa, której załoga jest podejrzana o zniszczenie kluczowego światłowodu łączącego Helsinki z Tallinem, czyli stolicą Estonii.

Dalsza część tekstu pod wideo

Piracki z Karaibów podejrzani o zniszczenie światłowodu

Co więcej, wszystko wskazuje na to, że mimo swojej egzotycznej bandery, mamy tu do czynienia z obywatelami Rosji, Gruzji, Kazachstanu i Azerbejdżanu. Statek ten płynął z Petersburga do Izraela.

Tu warto przybliżyć przebieg całej akcji. Otóż o 5 nad ranem operator telekomunikacyjny Elisa odnotował awarię światłowodu łączącego stolice Finlandii i Estonii. Szybko ustalono, że nie jest to przypadkowa awaria, a celowy akt sabotażu. W domniemane miejsce uszkodzenia natychmiast skierowano patrol straży granicznej w łodzi oraz śmigłowcu.