Wiadomości

Gdzie jest ksiądz? Małopolska parafia z intrygującą aplikacją w sam raz na kolędę

Nowy rok już jutro, a zaraz po nim rozpoczną się wizyty duszpasterskie. A wraz z nimi dość typowy problem.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 15:53
Telepolis.pl
Gdzie jest ksiądz? Małopolska parafia z intrygującą aplikacją w sam raz na kolędę

A mianowicie: gdzie jest ksiądz? Wbrew pozorom to dość poważny problem. Co prawda zwykle znamy dzień, ale nie znamy godziny wizyty duszpasterskiej. Zwykle się to więc kończy na wydzwanianiu się po sąsiadach, wychodzeniu na zewnątrz i czatowaniu na księdza. Rozwiązanie tego problemu wynaleźli członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przy parafii pw. św. Michała Archanioła w Ujanowicach. Jest nim aplikacja, która zdradza mieszkańcom, gdzie jest ksiądz. 

Gdzie jest ksiądz?

Mechanizm jest bardzo prosty: aplikacja pokazuje obecnie położenie Księdza oraz zaznacza domy, w których ten już był. Można więc na bieżąco monitorować jego trasę oraz to, ile mniej/więcej czasu spędza u pozostałych parafian. To pozwala na wyliczenie, kiedy możemy się go spodziewać u siebie. 

Jest to pierwsze uruchomienie aplikacji tego typu. Mamy tu więc do czynienia z iście pilotażowym projektem. Jeśli zakończy się sukcesem, to najprawdopodobniej trafi do użytku także w kolejnym roku. Na razie nic nie wiadomo na temat jej rozszerzenia także na inne parafie i diecezje. Szanse na to są raczej niewielkie, biorąc pod uwagę, że jest to oddolny projekt, a nie rozwiązanie promowane przez władze kościelne. 

aplikacja kościół Kolęda Ksiądz
Zródła zdjęć: Pixel-Shot / Shutterstock, Google / Mapy Google
Źródła tekstu: Radio ZET