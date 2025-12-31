Gdzie jest ksiądz? Małopolska parafia z intrygującą aplikacją w sam raz na kolędę

A mianowicie: gdzie jest ksiądz? Wbrew pozorom to dość poważny problem. Co prawda zwykle znamy dzień, ale nie znamy godziny wizyty duszpasterskiej. Zwykle się to więc kończy na wydzwanianiu się po sąsiadach, wychodzeniu na zewnątrz i czatowaniu na księdza. Rozwiązanie tego problemu wynaleźli członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przy parafii pw. św. Michała Archanioła w Ujanowicach. Jest nim aplikacja, która zdradza mieszkańcom, gdzie jest ksiądz.

Gdzie jest ksiądz?

Mechanizm jest bardzo prosty: aplikacja pokazuje obecnie położenie Księdza oraz zaznacza domy, w których ten już był. Można więc na bieżąco monitorować jego trasę oraz to, ile mniej/więcej czasu spędza u pozostałych parafian. To pozwala na wyliczenie, kiedy możemy się go spodziewać u siebie.