Wiadomości

T-Mobile odpalił Zakręcone Wtorki. Tym razem na pół roku

T-Mobile rusza z nową promocją dla swoich klientów. Do aplikacji Mój T-Mobile wróciło wirtualne koło fortuny. Każdy może spróbować swojego szczęścia i zgarnąć darmowe Serca.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 15:33
Kręć kołem i wygrywaj

Klienci magentowego operatora mają nowy powód do zadowolenia. T-Mobile uruchomił nową odsłonę akcji "Zakręcone Wtorki: Zakręć kołem i wygraj Serca w Magenta Moments". Promocja wystartowała we wtorek, 30 grudnia 2025 roku. Całość odbywa się bezpośrednio w aplikacji mobilnej Mój T-Mobile.

Zasady są bardzo proste. W wybrane wtorki w sekcji Magenta Moments pojawi się specjalny baner. Wystarczy w niego kliknąć i przejść do zabawy. Potem zostaje już tylko jedno kliknięcie w środek koła, aby wprawić je w ruch.

Gwarantowane nagrody dla każdego

Najlepszą wiadomością jest to, że w tej zabawie nie ma przegranych. Każdy uczestnik, który zakręci kołem, otrzyma nagrodę gwarantowaną w postaci Serc. Liczba przyznanych punktów zależy od konkretnej edycji akcji. Serca automatycznie zasilą konto użytkownika w programie Magenta Moments.

Trzeba jednak pamiętać o kilku technicznych wymogach. Udział w promocji jest dobrowolny i całkowicie bezpłatny. Serca nie są walutą i nie można ich wymienić na gotówkę. Służą one do korzystania z ofert dostępnych wewnątrz programu lojalnościowego.

Kto może zakręcić kołem?

Zabawa jest skierowana do szerokiego grona klientów. Mogą w niej wziąć udział osoby fizyczne mieszkające w Polsce. Musisz być abonentem T-Mobile lub użytkownikiem systemu na kartę. Warunkiem koniecznym jest pełnoletność oraz posiadanie aktywnego numeru.

Ważna jest też wersja Twojego smartfonu. Aplikacja Mój T-Mobile wymaga systemu Android w wersji minimum 8 lub iOS od wersji 16. W danej edycji, która trwa zazwyczaj 7 dni, można wziąć udział tylko jeden raz. Akcja potrwa aż do 29 czerwca 2026 roku.

Dodatkowe informacje można znaleźć w regulaminie.

