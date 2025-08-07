T-Mobile 5G Bardziej w trzech nowych miastach. Jest już tyle stacji

Sieć 5G Bardziej w pasmie C jest intensywnie rozbudowywana przez T-Mobile. W zeszłym tygodniu operator mógł się pochwalić dość skromnym wynikiem – włączył nowy standard na zaledwie 10 stacjach bazowych. Wynikało to między innymi z prac związanych z uruchomieniem 5G w paśmie 700 MHz oraz dołożeniem nowych warstw LTE w 800 MHz. Pierwsze dni sierpnia przyniosły jednak lepszy efekt rozbudowy magentowej sieci 5G w paśmie C.

W ciągu pierwszego tygodnia sierpnia T-Mobile rozbudował 36 stacji bazowych, dzięki czemu dotarł z sygnałem 5G Bardziej do trzech nowych miast, w których dotąd pasma C nie było: Biłgoraja, Dębicy i Nowej Rudy. Na tym jednak nie koniec – T-Mobile poprawił też zasięg w 10 miastach, gdzie sieć już wcześniej działała: w Bolesławcu, Ciechanowie, Elblągu, Kępnie, Limanowej, Łasku, Mławie, Pułtusku, Tychach i Żarach. Ich mieszkańcy powinni zauważalnie dostrzec poprawę działania sieci, choć tylko w wybranych częściach miast.

Dzięki tym pracom sieć 5G Bardziej w T-Mobile to już 4243 stacje bazowe działające w paśmie C, które zasięgiem obejmują ponad połowę populacji Polski. Oznacza to, że klienci magentowego operatora mogą skorzystać z dostępu do 5G za pośrednictwem 1/3 stacji wszystkich stacji bazowych T-Mobile.