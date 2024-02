Klęska Chin na rynku smartfonów. Nie chcą ich nawet Chińczycy

Chiny to jeden z największych rynków świata, na którym najwięcej sprzedaje się smartfonów wyprodukowanych przez chińskie firmy. Jednak liderem tego rynku w minionym roku zostali Amerykanie.

2023 rok zakończył się bardzo dobrze dla firmy Apple. Amerykański gigant tak mocno rozpychał się ze swoimi iPhone'ami, że zrzucił z najwyższego stopnia podium swojego największego konkurenta, firmę Samsung. Ostatni przypadek, w którym to nie Samsung był na pierwszym miejscu rocznego zestawienia, miał miejsce w 2010 roku.

A jak wygląda sytuacja w Chinach? Z danych zebranych przez IDC wynika, że również w Państwie Środka Apple zdobył palmę pierwszeństwa, odpowiadając za 17,3% dostaw smartfonów. To o 0,5 p.% więcej niż rok wcześniej. Stało się to kosztem takich marek, jak Honor, Oppo, Vivo i Xiaomi.

Awans Apple'a na szczyt chińskiego rynku smartfonów podkreśla strategiczną sprawność firmy i jej zdolność do adaptacji w poruszaniu się po trudnych krajobrazach. W obliczu zmieniającej się dynamiki rynku i wzmożonej konkurencji, ich rekordowy udział w rynku odzwierciedla atrakcyjność produktów i przemyślane strategie cenowe.

– powiedziała Edith Reads, Analityk finansowy Stocklytics

Firma Apple wygrywa z chińskimi konkurentami przede wszystkim w segmencie smartfonów premium, kojarząc się z solidnością i świetnym wsparciem. Sukces Amerykanów wynika ze strategicznych promocji cenowych w kanałach zewnętrznych, które napędzają popyt na produkty. W czwartym kwartale 2023 roku i na początku stycznia 2024 roku firma z Cupertino rozszerzyła rabaty na całą gamę iPhone'ów 15 na swojej stronie internetowej, aby utrzymać tempo sprzedaży, obniżając ceny detaliczne nawet o 500 juanów (ponad 280 zł). Dało to pozytywny skutek w obliczu rosnącej presji konkurencji.

Godnym uwagi wydarzeniem w 2023 roku było odrodzenie marki Huawei. Ta w czwartym kwartale ponownie znalazła się w chińskim TOP5, rosnąc o 36,2% w stosunku do 4Q2022. Pozostałe firmy z czołówki musiały się liczyć z mniejszymi lub większymi spadkami w ostatnim kwartale 2023 roku, co dotyczyło nawet firmy Apple (-2,1% rok do roku), a najbardziej firmy Oppo (-16,1%). Xiaomi wypadło poza pierwszą piątkę.

