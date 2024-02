Apple chwali się statystykami iOS. Android może tylko pozazdrościć

Firma Apple znana jest z tego, że bardzo dobrze traktuje posiadaczy swoich produktów, nawet tych trochę starszych, oferując im aktualizacje oprogramowania do najnowszej wersji. W przypadku urządzeń z Androidem, większość użytkowników może o czymś podobnym zapomnieć.

iOS 17 miał swój rynkowy debiut we wrześniu 2023 roku, gdy światło dzienne ujrzały również iPhone'y z serii 15. Oprogramowanie to stało się dostępne również dla starszych smartfonów firmy Apple, zaczynając od iPhone'a XS, iPhone'a XS Max oraz iPhone'a XR. To urządzenia, które miały swoją premierę we wrześniu 2018 roku, czyli 5 lat wcześniej.

Zobacz: Apple przedstawia iOS 17. Dużo zmian, ale większość to kosmetyka

Zobacz: Apple iOS 17. Sprawdź, czy dostaniesz

Takiej polityki aktualizacyjnej większość użytkowników smartfonów z Androidem może tylko pozazdrościć. Wyjątki można tu policzyć na palcach, a należą do nich na przykład smartfony firmy Google oraz flagowe samsungi. W przypadku iPhone'ów można by oczekiwać, że wszystkie kwalifikujące się smartfony zostały już zaktualizowane do iOS 17. Jak się jednak okazuje, tak nie jest.

Z opublikowanych właśnie statystyk wynika, że iOS 17 znajduje się na pokładzie 76% iPhone'ów, które miały swoją premierę w ciągu ostatnich czterech lat. 20% takich urządzeń wciąż pracuje pod kontrolą systemu iOS 16, a na 4% iPhone'ów z ostatnich 4 lat pracuje jeszcze starszy iOS. Jeśli uwzględnimy wszystkie iPhone'y, to iOS 17 pracuje na pokładzie 66% z nich. 23% iPhone'ów ma iOS 16, a 11% starszą wersję.

Nieco gorzej pod tym względem jest w przypadku iPadów. Pod kontrolą oprogramowania iPadOS 17 pracuje 61% iPadów, które miały swoją premierę w ciągu 4 ostatnich lat. Na pokładzie 29% tych tabletów pracuje iPadOS 16, a na 10% – starsza wersja systemu. iPadOS 17 jest obecny na ponad połowie (53%) wszystkich iPadów. Na pokładzie 29% z nich pracuje iPadOS 16, a na 18% starsza wersja oprogramowania.

Statystyki systemów iOS wyglądają zdecydowanie lepiej niż podobne dane dotyczące Androida, jednak są one gorsze niż rok temu. Teraz lepiej jest za to z aktualizacją oprogramowania iPadów.

Zobacz: iOS 17.3 oficjalnie. Ochroni cię przed złodziejami

Zobacz: iOS 18 będzie przełomowy. Najważniejsza aktualizacja Apple

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Marian Szutiak/ Telepolis.pl, Apple

Źródło tekstu: Apple