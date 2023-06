Apple iOS 17. Sprawdź, czy dostaniesz

Firma Apple przedstawiła dziś najnowszy system dla iPhone’ow – iOS 17. Zanim pojawi się w telefonach jabłuszkowym logo, minie jeszcze parę miesięcy. Kto i kiedy będzie mógł liczyć na aktualizację?

Zaprezentowany dziś Apple iOS 17 wprowadza sporo zmian i choć nie ma rewolucji, to jest sporo przydanych usprawnień, na które z niecierpliwością będą czekać posiadacze iPhone’ów. Ile to zajmie czasu i kto skorzysta?

Apple iOS 17 dla pięciu generacji

System iOS 17 w wersji beta dla deweloperów jest już dostępny dla członków programu Apple Developer Program. Apple zapowiada też, że ogólnodostępna wersja beta zostanie opublikowana w przyszłym miesiącu na stronie beta.apple.com.

Na ostateczną wersję, dostępną dla wszystkich użytkowników w formie aktualizacji OTA trzeba będzie zaczekać do jesieni tego roku – Apple nie podało jednak dokładnego czy choć bardziej przybliżonego terminu.

Wiadomo za to, w jakich telefonach będzie można dokonać aktualizacji do iOS 17. Będą to wszystkie generacje iPhone’ów, począwszy od serii XS.

iPhone XS i XS Max,

iPhone XR,

iPhone 11,

iPhone 11 Pro i 11 Pro Max,

iPhone 12 i 12 mini,

iPhone 12 Pro i 12 Pro Max,

iPhone 13 i 13 mini,

iPhone 13 Pro i 13 Pro Max,

iPhone 14 i 14 Plus,

iPhone 14 Pro i 14 Pro Max,

iPhone SE (2 i 3).

